Mätingenjör Stockholm

Vi söker nu en erfaren självgående mättekniker för fast anställning och direktrekrytering till en av våra populära kunder/aktörer inom mät/anläggningsbranschen i Stockholm.
Rollbeskrivning: Mätningsteknisk konsult - Infrastruktur och Anläggning
Som mätningsteknisk konsult hos oss får du en central roll i projektets livscykel. Ditt arbete är länken mellan projketidé och verklighet och du är navet mellan platsansvarig och arbetslag. Med din fallenhet för praktiska lösningar, goda inställning och vilja att lösa problem blir du en nyckelperson i de projekt du är med och driver från förplanering, genom produktion och till projektavslut.
Vi värdesätter möjligheten att utöka vårt team med just din kompetens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Granskning av ritningar och tekniska underlag inför projektstart.
Löpande mättekniskt stöd under produktionsfasen.
Kontrollmätning och kontrollberäkning.
Ansvar för mängdreglering, vilket är en avgörande del för projektens framgång.
Nära samarbete med platschef och kalkylavdelningen i ekonomiska frågor och projektavtal.
Vi erbjuder möjlighet att växa inom företaget, och du kan utvecklas mot roller som mätchef eller gruppchef om intresse och behov finns.
Exempel på aktuella projekt:
Östermalmstorg rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg som tar tillvara torgets historiska värden. Ett finplaneringsprojekt där vi har många ögon på oss och där kommunikationen med beställare, boende, näringsidkare och besökare är minst lika viktig som produktionsresultatet.
Fastigheten Separatorn 1 är ett nytt kontorshus med innovationscenter som Skanska bygger på uppdrag av Fabege. På innovationscentrets tak skall ett parklandskap anläggas och vi har blivit tillfrågade samt antagit utmaningen. Ett projekt på (någorlunda) svindlande höjder som kräver god samordning och effektiv logistik.
Bromma handelsplats byggs ut och Stockholms stad har efter genomlysning av trafikflödena bestämt sig för att utföra trimningsåtgärder för att underlätta framkomligheten. Arbeten innefattar bland annat att anlägga två nya körfält och flytt av befintliga övergångsställen inom ett vältrafikerat område.
Om Marbit
Marbit är ett entreprenöriellt och familjärt företag med korta beslutsvägar, där ordning och reda samt tillväxt och utveckling prioriteras. Vår verksamhet består till 90 % av anläggningsprojekt, med uppdrag både som entreprenader och ramavtal, huvudsakligen för offentliga beställare. Precisio Mätkonsult är ett dotterbolag till Marbit som stödjer den huvudsakliga verksamheten samt hyr ut resurser på konsultbasis till externa kunder.
Kvalifikationer och erfarenheter
Formella krav:
Minst 5 års erfarenhet som mätningsteknisk konsult.
Erfarenhet av mängdreglering, gärna från AMA/MER/RA Anläggning.
Goda kunskaper i SBG Geo eller Topocad. AutoCAD är meriterande.
Goda kunskaper med instrument från Leica eller Trimble.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska (krav) och engelska.
Meriterande är erfarenhet av och goda kunskaper i:
Produktionsmätning för infrastruktur, anläggning, va, el och finplanering.
Produktionsmätning för bygg.
Inmätning med skanner och/eller drönare samt behandling av data.
Ansvar för mängdreglering av entreprenader på 10 - 100 mkr.
Mängdförteckning med teknisk beskrivning, AMA Anläggning och MER Anläggning för mängdreglering.
Relevant teknisk utbildning (civilingenjörsexamen eller motsvarande utbildning).
Övriga krav och önskemål:
God datorvana.
Boende i Stockholmsområdet
Om Bemanning Sverige:
Bemanning Sverige Byrå AB är ett av landets mest erfarna bemanning & rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Ledord för Bemanning Sverige Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
(org.nr 559101-0060)
121 77 STOCKHOLM
Thomas Hellström thomas@rekryteringstockholm.com 073-8289298 Jobbnummer
9743050