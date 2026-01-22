Materielledare
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Enköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Enköping
2026-01-22
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Är du intresserad av ett utvecklande arbete där ditt engagemang gör skillnad för Sverige? Vill du ha den viktiga uppgiften att förse krigsförbanden med lednings-, sambands- och signalskyddsmateriel.
FMTIS Teknik och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem, samt utgör Försvarsmaktens beställare av systemförvaltning, drift och underhåll inom området. Enheten är under tillväxt och nya uppgifter tillförs succesivt.
TVK Ledsyst har sin huvudverksamhet förlagd i Enköping och funktionsleds av Försvarsmaktens Högkvarter. Enhetens uppgift är att ta ansvar för Försvarsmaktens ledningsstödsystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl fred, kris och krig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som materielledare på Försörjningssektionen är det din uppgift att:
• Med hjälp av stödsystemen LIFT och SAP försörja fredsorganisationen och krigsförbanden med lednings-, sambands- och signalskyddsmateriel.
• Administrera förbandens behov i våra stödsystem och fördela befintlig materiel.
• Fördela ny materiel enligt fördelningsplan från leveranscertifikat.
• Upprätta tillgångsanalyser vid uppkomna behov av omprioritering.
• Krigsplacera lednings- och sambandsmateriel till samtliga krigsförband.
KRAV
Kvalifikationer
• Relevant utbildning på lägst treårig gymnasienivå.
• Flerårig aktuell erfarenhet av förnödenhetsförsörjning och/eller logistik från Försvarsmakten eller Försvarets Materielverk.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift i svenska språket.
• B-körkort.Publiceringsdatum2026-01-22Dina personliga egenskaper
Du visar engagemang, har god social förmåga och trivs med att arbeta både tillsammans med andra och enskilt. Vi tror att du är analytisk, metodisk, noggrann samt säkerhetsmedveten med en god administrativ förmåga. Du är van vid att arbeta självständigt och har förmågan att prioritera när det behövs. Du är lojal, pålitlig, omtänksam och en uppriktig lagspelare.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem LIFT.
• Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem IDA, TIA GoF och TeamCenter.
• Goda kunskaper i Microsoft Excel.
• Militär grundutbildning.
Vår ambition är att alla medarbetare ska ha rätt förutsättningar för att lyckas i sin roll och därför erbjuder vi ett antal internutbildningar för både nyanställda och redan anställda.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders inledande provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Tjänsten är en civil befattning.
Arbetsort: Enköping. Resor kan förekomma till andra orter i Sverige.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Lars Jansson, nås via växeln 010-825 10 00.
Veronica Gustafsson, nås via växeln 010-825 10 00.
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare Lina Nilsson, nås via växeln 010-825 10 00.
Fackliga företrädare
• Saco-S - Agnetha Landquist
• SEKO - Matz Felix
• OFR/S - Martin Sparr
• OFR/O, OF FMTIS - Heikki Videll
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-09. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9699324