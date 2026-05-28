Materialstyrare
2026-05-28
Din nya roll
Vill du arbeta i en verksamhet där logistik, materialstyrning och underhåll spelar en avgörande roll för en fungerande kollektivtrafik? Vi söker nu en erfaren Materialstyrare till ett bolag inom spårbunden trafik.
I rollen blir du en viktig del av inköps- och logistikfunktionen och arbetar nära flera delar av verksamheten för att säkerställa en effektiv materialförsörjning till underhållsproduktionen.
Som Materialstyrare ansvarar du för grundläggande och utvecklande arbetsuppgifter inom materialstyrning och lagerförsörjning. Du arbetar för att skapa optimala förutsättningar för en effektiv underhållsproduktion utifrån gällande avtal och verksamhetens mål.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Beräkna beställningspunkter, säkerhetslager och andra materialstyrningsparametrar
Utveckla materialflöden och styrning för förbrukningsmaterial och reparerbara komponenter
Identifiera reparerbara artiklar för förebyggande underhåll
Följa upp och bevaka leveransförmåga hos leverantörer
Administrera och följa upp upparbetning av reparerbara komponenter i underhållssystem
Ta fram och följa upp prognoser och planer tillsammans med övriga funktioner inom fordonsverksamheten
Identifiera förbättringsområden och driva åtgärder
Delta i och driva utredningar samt utveckling av system och arbetssätt
Du kommer att tillhöra inköps- och logistikfunktionen inom produktionsenheten Fordon, som består av cirka 280 medarbetare med kompetens inom bland annat teknik, förvaltning, inköp, logistik och underhåll.
Företagspresentation
Vår kund är ett statligt ägt svenskt företag som bedriver persontrafik på järnväg under marknadsmässiga villkor. Verksamheten omfattar både inrikes- och gränsöverskridande tågtrafik via flera bolag inom koncernen.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Tjänsten är placerad i Älvsjö men resor till deras andra depåorter Södertälje och Bro ingår. Start: Så snart som möjligt. Slut: 2026-10-31, med ambition att övergå i anställning hos kund på sikt, förutsatt att samarbetet fungerar väl för båda parter. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Flera års erfarenhet av materialförsörjning, inköp och logistik i en teknisk eller producerande verksamhet.
Högskoleingenjör inom inköp, logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av materialstyrning, logistik och upparbetningsflöden
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du är affärsmässig, strukturerad och har lätt för att samarbeta med många olika kontaktytor
Meriterande: Erfarenhet av underhållssystem såsom Maximo
Meriterande: Erfarenhet från fordonsunderhåll eller spårbunden trafik
Meriterande: Kunskap inom el- och trafiksäkerhet samt fordonsförvaltning
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-24
