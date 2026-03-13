Materialingenjör inom polymera material
Vill du arbeta med materialfrågor kopplade till flygteknik? Vi söker nu en materialingenjör som vill arbeta med polymera material och stötta både konstruktion och produktion i materialrelaterade frågor.
Du kommer bli en del av ett team som arbetar med material- och processfrågor och som har en viktig roll i att säkerställa att material och tillverkningsprocesser uppfyller de krav som ställs inom flygindustrin.

Dina arbetsuppgifter
Som material- och processingenjör arbetar du främst med polymera material såsom tätningsmedel, plast, gummi, tejp, drivmedel och andra material som används i flygplansstrukturer och tillverkning.
Arbetet sker i nära samarbete med konstruktion, produktion, kvalitet och inköp samt i kontakt med materialleverantörer.
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta med kvalificering av material och tillverkningsprocesser
Utreda materialrelaterade frågeställningar och skriva tekniska rapporter
Stötta produktion vid materialavvikelser eller problem i tillverkningen
Ge stöd i frågor kring materialval till konstruktörer
Ta fram och uppdatera interna materialstandarder
Ha kontakt med leverantörer kring materialfrågor
Arbetet är varierat. En stor del handlar om analys och dokumentation, men du kommer även ibland vara ute i produktionen för att stötta vid materialrelaterade frågor.
Vi söker dig som har ett intresse för materialteknik och polymera material samt trivs i en roll där du arbetar både analytiskt och i samarbete med andra funktioner.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjör eller kandidatexamen inom exempelvis kemiteknik, materialteknik, teknisk eller kemisk biologi, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet från labb, materialarbete, produktionsteknik, materialkvalitet eller liknande roller, arbete inom industri är meriterande.
Eftersom teamet fungerar som en stödfunktion till produktion och konstruktion är det viktigt att du kan hantera flera frågor parallellt och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter.
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.Anställningsvillkor
Start: Omgående
Arbetstider: Kontorstider 7:30-16:30 med flextid
Ort: Linköping
Omfattning: Heltid, tillsvidare
