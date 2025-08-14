Materialhanterare till Saab Surveillance
Göteborg
Är du en lösningsfokuserad och kvalitetsmedveten person med ett intresse för teknik? Har du erfarenhet av lagerarbete och godsmottagning? Då har vi tjänsten för dig! Välkommen med din ansökan.
Om uppdraget
Som Materialhanterare arbetar du med godsmottagning och emballering. Du säkerställer att ankommet material hanteras korrekt från det att materialet kommer in, till dess att materialet presenteras för produktionen. Ditt uppdrag blir att förse alla produktionsenheter och projekt med material samt bistå med logistiklösningar för alla enheter. Uppdraget erbjuder ett varierande arbete med olika arbetsuppgifter och daglig kontakt med kunder som främst består av interna kollegor på Saab AB.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
• Godsmottagning av inkommande gods
• Truckkörning
• Materiallagring och lagerhållning av material
• Dokumentation och rapportering av inkommande gods
Uppdraget är på heltid, dagtid eller kvällstid, måndag-fredag med möjlighet till flex. Du börjar som konsult med chans till övertag av kund så småningom. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om bolaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld
Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.
Läs mer om bolaget på www.saab.com
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed men arbeta på uppdrag hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!Profil
För att lyckas i rollen som Materialhanterare ser vi att du har erfarenhet av materialhantering och truckkörning. Vi tror att du är en noggrann och kvalitetsmedveten person. Vidare tror vi att du är en anpassningsbar person som kan hantera flera arbetsprocesser samtidigt. Som Materialhanterare har du en god datavana och tycker om att få varva ditt arbete med diverse administrativa arbetsuppgifter. Som person är du även serviceinriktad då mycket av arbetet innebär att samarbeta och samverka inom enheten men också över organisatoriska gränssnitt.Kvalifikationer
• Erfarenhet av godsmottagning och materialhantering
• Erfarenhet av emballering
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Truckkort A+B
• Datavana
• Körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet som teamledare
• Erfarenhet av tullhantering
• Erfarenhet av arbete med farligt gods
Välkommen med din ansökan!Så ansöker du
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20 minuter. Du behöver svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen.
Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet.
Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju.
Ansökan sker på www.speedgroup.se
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna. Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
Ta chansen att bli en del av vårt team på Speed!
Sökord: Materialhantering, ankomstkontrollant, godsmottagning, lagerarbete, lagermedarbetare, truckförare, truckkörning, emballering, truckkort, elektronikproduktion
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
