Materialhanterare till APL
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2025-09-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Umeå
, Vännäs
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Apotek Produktion & Laboratorier AB har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel, som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 500 medarbetare är verksamma vid fyra tillverkningsenheter runt om i Sverige. Läs gärna mer på APL
Som materialhanterare tillhör du Materialhantering Umeå som hör till enheten Supply Chain. Avdelningen ansvarar för att förse verksamhetens tillverkningsavdelning med insatsvaror samt utleverans av tillverkade produkter.
OM TJÄNSTEN
Arbetsgruppen består idag av ett sammansvetsat team på 5 medarbetare som du kommer ha ett nära samarbete med och höga krav ställs på noggrannhet, hygienrutiner och din förmåga att följa skrivna instruktioner och uppsatta rutiner.
I den här tjänsten arbetar du på olika arbetsstationer och får ständigt möjlighet till nya kunskaper och personlig samt professionell utveckling. Du kommer att ha digitala verktyg till din hjälp, och vi ser gärna att du har en nyfikenhet i att lära dig nyttja dem på bästa sätt.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till den gemensamma utvecklingen och APL uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Arbetet innebär en del tunga lyft, därför behöver du vara vid god fysik förmåga och kunna hantera ett varierat arbetstempo.
Denna tjänst är en direktrekrytering till APL vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av Academic Work men du blir anställd av APL.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär traditionellt lagerarbete och du kommer till exempel att arbeta med:
• Godsmottagning.
• Inlagring.
• Lagerplock.
• Inventering.
• Komma med idéer och tillsammans med gruppen vara med och förbättra och utveckla avdelningen.
VI SÖKER DIG SOM
• Behärskar god svenska för att kunna arbeta efter instruktioner, samt har förståelse i engelska.
• Har gymnasial utbildning.
• Har erfarenhet av lagerarbetare.
• Är van vid att föra dokumentation, samt är van vid att arbeta efter skrivna instruktioner.
• Har god datorvana, gärna vana vid att jobba i WMS-system samt Excel.
Det är meriterande om du har
• Truckkort A2 samt B2.
• Arbetat inom läkemedels- eller livsmedelsbranschen.
• Erfarenhet av GMP.
Vi ser det vidare som positivt om du bor i eller i närheten av Umeå, då behovet är relativt omgående.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, och för denna tjänst söker vi dig som har dessa egenskaper:
• Kvalitetsmedveten.
• Samarbetsinriktad.
• Ansvarstagande.
Innan ev. anställning kommer du att få göra ett alkohol-/drogtest samt så utförs en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114467". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9507369