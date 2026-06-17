Materialhanterare
Randstad AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Randstad en driven och socialt begåvad materialhanterare för ett långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund i Lundby, Göteborg. Här blir du en nyckelperson på en dynamisk avdelning som ligger i framkant – de har hand om tillverkningen där duktiga prototyptekniker skapar framtidens lösningar med hjälp av bland annat 3D-printing, glasfiber och trä. Teamet verifierar hårdvara som hytter, chassi och invändiga komponenter i lastbilarna, och nu behöver de förstärkning till sin materialhantering.
Uppdraget startar omgående och arbetstiderna är måndag till fredag kl. 07:00–16:00
Om rollen:
Som materialhanterare här har du en bred och varierad vardag. Du kommer att stötta flera olika avdelningar, vilket innebär att du rör dig över stora ytor. Eftersom Lundby är en väldigt stor arbetsplats behöver du vara socialt begåvad och duktig på att nätverka och samarbeta med olika typer av människor. För att trivas och lyckas i den här rollen är du en flexibel lagspelare som har lätt för att ta egna initiativ. Du har en god logistikförståelse och är bekväm med att använda datorn som ett dagligt arbetsverktyg. Då du kommer att ha många kontaktytor är din kommunikationsförmåga jätteviktig.
Ansvarsområden
Vi söker dig som har:
Giltigt truckkort och god vana av att köra motviktstruck och skjutstativstruck.
B-körkort (ett krav för att köra skåpbilen).
God datorvana och gärna erfarenhet av att arbeta i MS Teams.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då det används i verksamheten.Kvalifikationer
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Köra motviktstruck och skjutstativstruck för att förse verksamheten med material (obs: ej höglager).
Köra företagets skåpbil för att leverera material till olika ställen och avdelningar.
Hantera materialbeställningar och inköp av förbrukningsvaror.
Sköta administration och kommunikation digitalt – mycket av det dagliga arbetet och samarbetet sker via Microsoft Teams.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/57b6129c-edbf-43b4-95ed-d6bf2976e6db
Gropegårdsgatan 10 (visa karta
)
417 15 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9969074