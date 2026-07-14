Material Planner till fordonskund
Poolia AB / Logistikjobb / Skövde Visa alla logistikjobb i Skövde
2026-07-14
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Det du gör spelar roll. Som Materialplanerare till vår fordonskund i Skövde säkerställer du att vår produktion håller ett jämnt flöde och att våra kunder får rätt material i rätt tid. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start 17 augusti och sträcker sig till 20 december 2026.
I rollen ansvarar du för att planera och säkerställa en effektiv materialförsörjning från leverantörer till våra tillverkningsenheter. Genom att analysera och agera på sena eller tidiga leveranser samt andra avvikelser och varningar säkerställer du hög leveransprecision och god materialtillgänglighet i produktionen. Din noggrannhet, analytiska förmåga och förmåga att fatta snabba beslut bidrar varje dag till att hålla verksamheten i gång.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som Materialplanerare kommer du bland annat att:
Dagligen följa upp leveranser från leverantörer mot avropsplan och agera vid avvikelser.
Hantera avvikelser snabbt och fatta kostnadseffektiva beslut för att minimera risken för produktionsstörningar, exempelvis genom att koordinera expressleveranser.
Informera och kommunicera med interna intressenter kring material med förhöjd risk.
Säkerställa att masterdata är korrekt och uppdaterad för att möjliggöra tillförlitliga MRP-beräkningar.
Följa upp lagernivåer för att optimera lagerhållning och undvika både materialbrist och överlager.
Övervaka MRP-larm (exempelvis saknade ASN) och vidta nödvändiga åtgärder.
Ha löpande kontakt med leverantörer och kollegor inom verksamheten för att hantera risker och kritiska situationer i leveranskedjan.
Arbeta kontinuerligt med förbättringar inom ditt ansvarsområde, exempelvis genom optimering av lager, transporter och arbetssätt.Kvalifikationer
För att trivas i rollen är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo där du behöver prioritera och fatta beslut snabbt. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta med människor från olika kulturer och arbetar lika bra självständigt som i team.
Du är kommunikativ och relationsskapande, med förmåga att bygga långsiktiga samarbeten både internt och externt. Som person är du engagerad, initiativrik och har en stark egen drivkraft. Du uppskattar att arbeta i ett team där man delar kunskap, stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning, gärna inom Supply Chain Management, logistik eller motsvarande, alternativt dokumenterad erfarenhet inom logistik eller Supply Chain.
Minst 7 års erfarenhet av en liknande roll.
Erfarenhet av SAP S/4HANA eller PipeChain är meriterande.
Kunskaper inom Microsoft 365, Power BI eller andra verktyg för så kallad Citizen Development är ett stort plus.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team där samarbete, utveckling och ständiga förbättringar står i fokus. Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö med en central roll i att säkerställa en effektiv och hållbar leveranskedja. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066300-2100561". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Skövde C. (visa karta
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541 41 SKÖVDE Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10002840