Matematiklärare till Nicolaiskolan
Helsingborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-05-21
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Nicolaiskolan är en skola där tradition möter framtid. Tillsammans skapar vi kreativa lärmiljöer och verklighetsnära undervisning som öppnar dörrar - för elever, medarbetare och omvärlden.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Nicolaiskolan är en gymnasieskola som förenar nytänkande med starka traditioner. Skolan erbjuder ett välrenommerat Ekonomiprogram samt ett brett och kreativt Estetiskt program där samtliga inriktningar finns representerade. Därtill utgör det etablerade Frisör- och stylistprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet samt riksutbildningen inom Design och sömnadsteknik viktiga och profilerande delar av verksamheten.
Introduktionsprogrammet och den anpassade gymnasieskolan är andra centrala delar som bidrar till skolans helhet och inkluderande uppdrag. Tillsammans skapar dessa program en dynamisk, mångsidig och inspirerande lärmiljö där elever ges goda förutsättningar att utvecklas och lyckas.Publiceringsdatum2026-05-21Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss på Nicolaiskolan undervisar du i matematik på gymnasienivå. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån styrdokumenten, med fokus på att skapa engagemang och delaktighet hos eleverna.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i arbetslag för att utveckla undervisningen och bidra till elevernas måluppfyllelse. I rollen ingår även mentorskap, där du stöttar elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.
Du förväntas också bidra till skolans utvecklingsarbete och att skapa kopplingar mellan teori och verklighet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare med behörighet att undervisa i matematik.
Du har god pedagogisk förmåga och kan anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar. Du är strukturerad, tydlig och har ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.
Som person är du samarbetsinriktad och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Du är flexibel, lösningsorienterad och har ett intresse för att utveckla undervisningen.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: 80-100%
Tillträdesdatum: 2026-08-12
Varaktighet: Läsåret 26/27
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921384