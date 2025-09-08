Mätarmontör
EVF Montage AB / Servicepersonaljobb / Växjö Visa alla servicepersonaljobb i Växjö
2025-09-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EVF Montage AB i Växjö
Vi söker en resande mätarmontör som vill arbeta ute i fält med att byta fjärrvärmemätare hos våra kunder. Du gillar att arbeta praktiskt, resa mellan olika orter där övernattningar kommer ske, och ta ansvar för att uppdraget blir professionellt utfört. Certifiering som mätarmontör inom termiska energimätare är meriterande - men inte ett krav.Som mätarmontör hos oss kommer du att arbeta ute i fält och utföra byte och installation av fjärrvärmemätare hos våra kunder. Arbetet innebär resor till olika orter, både självständigt och i samarbete med kollegor. Efter varje uppdrag rapporterar du in arbetet digitalt till uppdragsgivaren.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Byta och installera fjärrvärmemätare hos kunder enligt gällande rutiner och kvalitetskrav.
Dokumentera och återrapportera utfört arbete digitalt.
Ha direktkontakt med kunder och representera företaget på ett professionellt sätt.
Resa till olika orter - övernattningar kommer förekomma beroende på uppdrag.
Vi söker dig som
Har tekniskt intresse eller erfarenhet inom montage, VVS, el eller liknande område.
Är noggrann, ansvarstagande och van att arbeta självständigt.
Har god servicekänsla och förmåga att skapa förtroende hos kunder.
Innehar B-körkort (krav).
Tidigare erfarenhet av mätarbyten, VVS, eller energibranschen är meriterande.
Certifiering som mätarmontör är särskilt meriterande.
Vad vi erbjuder
Ett varierande arbete med stort frihet under ansvar.
En arbetsmiljö där kvalitet och kundnöjdhet står i högsta fokus.
Introduktion och upplärning för dig som är ny i rollen.
Tjänstebil, arbetskläder och nödvändiga verktyg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: derek@evfmontage.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EVF Montage AB
(org.nr 559141-6812)
Kungsgatan 15 A (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
