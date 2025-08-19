Mätarmontör
2025-08-19
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Västervik Miljö & Energi ABPubliceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Som mätarmontör byter och underhåller du initialt mätare till vatten och fjärrvärme ute hos våra kunder.
På sikt är tanken att montörstjänsten vidareutvecklas till en teknikertjänst där fjärrvärmeunderhåll och insamling av mätvärden ingår.
Arbetet är framför allt självständigt vilket innebär att du ska trivas att jobba på egen hand med frihet under ansvar, men även i nära samarbete med kollegorna.
Eftersom du kommer att ha mycket kontakt med människor i samband med själva mätarbytet är det en fördel om du tycker om att vara social, med mål att ge kunden den bästa servicen.
Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Utbildningskrav
Gymnasial utbildning, heta arbeten och certifierad mätarmontör är meriterande.
Erfarenhetskrav
Arbetslivserfarenhet från tidigare arbeten med mätarbyten.
Kunskapskrav
Praktisk erfarenhet
B-körkort (ej automat)
Då vi arbetar med flera olika datasystem är datorvana ett krav.
Övriga krav
Förutom grundkraven ställer vi stor vikt på hur du är som person och hur du fungerar i team med andra människor. Vi söker en person som är praktiskt lagd, serviceinriktad, säkerhetsmedveten och som trivs med att arbeta självständigt men även i lag.
Ytterligare egenskaper vi värdesätter hos dig är att du är intresserad, noggrann, positiv, engagerad och bidrar med att skapa ett gott arbetsklimat.
Kompetenser
Självständighet
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vi vill därför att du skickar in din ansökan till oss så snart som möjligt.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team! Ersättning
Efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JP-15/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västervik Miljö och Energi AB
(org.nr 556045-6567) Arbetsplats
Västervik Miljö & Energi Kontakt
Jani Mustonen jani.mustonen@vastervik.se 010-355 71 32 Jobbnummer
9464035