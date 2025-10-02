Masttekniker till Axians Örebro
2025-10-02
Just nu söker vi en masttekniker till vår kund Axians i Örebro! I den här rollen får du kombinera teknik och praktiskt arbete på hög höjd och på olika platser runt om i Sverige. Denna roll är perfekt för dig som gillar variation, resor och att jobba i team.
Om rollen
I rollen som masttekniker hos Axians Örebro arbetar du med installation och service av telekomutrustning som sitter i mobilmaster runt om i Sverige. Du jobbar med både fysisk utrustning och mjukvara som du monterar, byter ut och uppdaterar. I tjänsten som masttekniker får du möjligheten att växa in i rollen och rollen är väldigt varierad.
Tjänsten är till stor del resande, ofta med längre uppdrag på olika platser i landet. Därför ingår traktamente och företaget står för bra boenden under resorna. Ibland förekommer uppdrag i närområdet, men utgångspunkten är att arbetet innebär mycket tid på resande fot.
Du arbetar alltid tillsammans med andra tekniker, särskilt i början, vilket skapar en trygg och lärorik introduktion i rollen.
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill ta första steget in i telekombranschen och bygga upp värdefulla tekniska kunskaper i en framtidssäker sektor.
Skallkrav:
• Teknisk bakgrund
• Praktiskt lagd
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B körkort
• Öppen för resor i tjänst
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete med master
• Erfarenhet av el
Om dig
För att trivas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och känna dig trygg i att samarbeta med olika typer av människor. Du är öppen, flexibel och har en nyfiken inställning till att lära dig nya saker. Du trivs i en mindre grupp och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Noggrannhet är också en viktig egenskap, eftersom vi värdesätter kvalitet och pålitlighet i denna roll.
Om Axians
Axians Örebro har över 15 års erfarenhet av ICT-infrastruktur och erbjuder både mindre projekt och kompletta helhetslösningar. Axians arbetar med lokala företag och levererar långsiktiga, flexibla lösningar som gör det enklare för kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. På kontoret i Örebro finns seniora masttekniker, projektörer och nätverkstekniker med hög servicenivå. Axians erbjuder expertis inom hela ICT-området och arbetar med allt från telekomföretag till nationella operatörer.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Rekryteringsprocess
1. Telefonintervju med Framtiden
2. Intervju med Framtiden
3. Referenstagning
4. Intervju med kunden
Beslut om anställning

Publicering: 2025-10-02

Anställningsvillkor
För att vara aktuell för tjänsten måste du:
• Genomgå en mastutbildning/höghöjdsutbildning
• Godkänd hälsokontroll
• Utdrag ur polisens belastningsregister
Arbetstid: Flexibel, men oftast mån-tor 07-19
Ort: I rollen kommer man att utgå ifrån Örebrokontoret men tjänsten innefattar resor
Start: Under våren 2026 Ersättning
