Masterdata Specialist till Siemens Energy
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Datajobb / Finspång
2025-11-13
Publiceringsdatum2025-11-13
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att arbeta med hantering och kvalitetssäkring av material masterdata i ERP-systemet SAP. Du blir en viktig del av flödet mellan flera avdelningar och arbetar tätt tillsammans med konstruktion, orderkonstruktion, inköp och leverans. Arbetet innebär en stor andel operativt arbete i SAP, men du kommer även att använda system som Teamcenter samt Microsoft Office 365 för dokumentation, analys och kommunikation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera och uppdatera material masterdata i SAP
Säkerställa hög datakvalitet och konsekvens i systemen
Stötta verksamheten med analyser och rapporter baserat på masterdata
Samarbeta med angränsande processer och funktioner för att säkerställa korrekt informationsflöde
Bidra till förbättrings- och utvecklingsarbete inom området masterdata
Möjlighet att driva processutveckling utifrån erfarenhet och personliga egenskaper Profil
Vi söker dig som har/är:
Erfarenhet av logistik, planering eller masterdatahantering
God systemvana och erfarenhet av SAP (meriterande med Teamcenter)
Intresse för dataanalys och förmåga att identifiera mönster i stora datamängder
Erfarenhet av BI-verktyg som Qlik Sense eller Tableau är meriterande
Goda kunskaper i Microsoft Office 365
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift
Kvalitetsmedveten och noggrann med ett öga för detaljer
Ansvarstagande och självgående
Har förståelse för helheten och ser hur olika delar påverkar varandra
Kommunikativ och trivs med att samarbeta över avdelningsgränser
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvariga rekryterare Emelie Svedstam, emelie.svedstam@skill.se eller 011-470 53 00.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
