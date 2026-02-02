Master Trainee till NCC Green Industry Transformation
Ncc AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-02-02
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på byggbranschen och våra stora projekt inom den Gröna Industrin i Gällivare och Luleå? Då är förmodligen NCC Master Trainee Program (MTP) något för dig när du nu ska starta din karriär efter studierna. Genom traineeprogrammet får du chansen att förvärva kunskaper och erfarenheter från olika delar av NCC:s verksamhet inom den gröna industrin samtidigt som du bygger ett starkt nätverk och skaffar vänner för livet.
Du kommer till en organisation som successivt kommer att byggas upp i samband med att projekten utvecklas. Det innebär att strukturer och samarbeten skapas efter hand och allt kanske inte är på plats direkt, vilket ger en unik möjlighet att påverka och ha inflytande i tidiga skeden.
Välkommen att bli en del i vårt team!
Tjänsten som Trainee
NCC Master Traineeprogram är uppbyggt efter en rotationsmodell där du under dina 18 månader som Trainee arbetar i varierade roller inom olika delar av projekten i affärsområdet Green Industry Transformation. Du kommer att göra rotationer både i projekten i Luleå och Gällivare, exakt hur upplägget ser ut skräddarsys för respektive trainee. Din kompetens, dina erfarenheter och intresseområden tillsammans med NCC:s framtida behov ligger till grund för din Traineetid. Med din blivande chef upprättar du en individuell utvecklingsplan vid programmets start.
Målet att du ska lära känna företaget, våra värderingar och dina Traineekollegor. Vi startar därför upp med en nationell träff vid programmets start i september. Utöver dina rotationer har du flera nationella träffar med dina Traineekollegor och utbildningsblock inom bland annat ledarskap, strategiarbete och presentationsteknik. När programmet avslutas påbörjas ett digitalt mentorprogram som pågår i ett år. Du tilldelas en mentor från NCC och genom månadsvisa möten får du därmed ytterligare möjlighet utvecklas och utveckla tillsammans.
Målet med tjänsten är att ge dig de bästa förutsättningarna för att sedan kunna gå in i en befattning som arbetsledare, projektingenjör eller motsvarande.
Din profil som Trainee
MTP riktar sig till dig som är civilingenjör med studieinriktning Väg och Vatten, Samhällsbyggnad eller Industriell ekonomi. Du tar antingen din examen under vårterminen 2026 eller har högst två års kvalificerad arbetslivserfarenhet efter avslutad civilingenjörsutbildning. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Om Affärsområdet NCC Green Industry Transformation
Vi står inför en historisk utveckling. Den tunga industrin ställer om och banar väg för en fossilfri framtid som skapar betydande värden inom ekonomi, teknisk utveckling och miljö. NCC Green Industry Transformation är NCC:s affärsområde som specialiserar sig på komplexa projekt i miljardklassen inom infrastruktur- och industriprojekt med fokus på framtidens Gröna Industriprojekt, just nu främst i Norrbotten.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, förskottssemester samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Ytterligare information
Din placering är på något av våra kontor i antingen i Gällivare eller Luleå. Rotationer kommer ske på båda orterna. B-körkort är ett krav.
Rekryteringsprocessen inom Traineeprogrammet består av flera urvalsmoment. När du skickar in din ansökan svarar du på några urvalsfrågor samt registrerar CV och betyg på hittills avslutade kurser. När du har ansökt och uppfyller rätt kriterier för traineeprogrammet kommer du automatiskt att få information om nästa steg i processen som är arbetspsykologiska tester. Detta sker efter sista ansökningsdag. Om du går vidare efter första steget följer intervju och referenstagning.
För den här tjänsten genomför vi bakgrundskontroll i enligt med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta HR Business Partner Elin Skärberg (elin.skarberg@ncc.se
) eller HR Business Partner Emma Syrén Julin (emma.syren.julin@ncc.se
). Sista ansökningsdagen är den 20:e februari 2026.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9718697