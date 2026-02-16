Master Data Specialist till S:t Eriks
2026-02-16
Master Data Specialist - en nyckelroll i S:t Eriks!
S:t Eriks har sedan 1888 varit med och byggt det samhälle vi lever i - genom lösningar som formar våra städer och gör vardagen fungerande för miljoner människor. Idag är S:t Eriks AB en del av S:t Eriks Group, en ledande svensk tillverkare och leverantör av betong- och naturstensprodukter till entreprenörer och återförsäljare på den nordiska marknaden för infrastruktur, bygg och landskapsarkitektur.
Nu söker vi en Master Data Specialist som vill ha en central roll i verksamheten, bidra till att hålla ihop komplexa flöden och som trivs i samarbeten över hela organisationen!
Om rollen
Som Master Data Specialist har du en central roll i företaget och ett helhetsansvar för artikeldata och strukturer i våra olika artikelsystem. Du säkerställer att rätt data finns på rätt plats genom hela värdekedjan - från inköp och produktion till marknad och försäljning. Du kommer även vara en del i förvaltningsgruppen för affärssystemet och driva förbättringsprojekt tillsammans med interna processägare.
Det här är en roll för dig som har ett extra gott sinne för processer, strukturer och analyser. Rollen innebär även en hög grad av nätverkande, samarbete och kommunikation - du kommer arbeta mot många kontaktytor inom organisationen, inte minst våra produktionsenheter på flera orter runt om i landet.
Du kommer bland annat att:
• skapa, underhålla och kvalitetssäkra artikeldata i affärssystemet Jeeves
• säkerställa korrekta och hållbara processflöden
• arbeta med artikelstrukturer, statusar och livscykler kopplat till produktion och sortiment
• utveckla processer för högre datakvalitet i hela organisationen
• ansvara för att artikeldata fungerar i angränsande system som PIM och FINFO
• samarbeta med marknad kring kataloger, prislistor och produktinformation
• bidra till sortimentsanalyser
Du erbjuds
• en central och långsiktig specialistroll i ett marknadsledande bolag
• stort förtroende och tydligt ansvar inom ditt område
• nära samarbete med kollegor runt om i landet
• möjlighet att utveckla strukturer, processer och arbetssätt framåt
Du ingår i ett team med sex kollegor inom Inköp & Logistik och rapporterar till chefen för Inköp & Logistik.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som gillar att arbeta med hög kvalitét. Du har förmåga att se helheten och hur olika delar i värdekedjan hänger ihop. Samtidigt är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa förtroende i organisationen.
Du tar gärna initiativ till utveckling och förbättring men är också bekväm i en roll där konsekvens, stabilitet och eftertänksamhet är minst lika viktigt.
Du är tålmodig och ansvarstagande och står stadigt i att följa processer - även när det kräver uthållighet. Du förstår hur små förändringar i data kan få stora konsekvenser i nästa led och arbetar därför metodiskt, noggrant och långsiktigt.
Krav i tjänsten
• relevant högskole- eller universitetsutbildning (eller motsvarande, minst 2 år)
• minst två års erfarenhet av arbete i affärssystem, gärna i producerande verksamhet
• mycket god systemvana och kunskaper i Excel
Vi arbetar i affärssystemet Jeeves och det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom Master Data Management.
S:t Eriks är certifierade enligt standard ISO 9001 och ISO 14001
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av S:t Eriks rekryteringsprocess kan bakgrundskontroll bli aktuellt.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning 100%
Placering: Göteborg (möjlighet till placering i Staffanstorp)
Tillträde: 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse
Tillämpligt kollektivavtal: Tjänstemän Basindustri
För mer information: Caroline Sjödahl, chef Inköp & Logistik, tel: 0725-844783, e-post: caroline.sjodahl@steriks.se
