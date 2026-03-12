Massörer Sökes Till Spa Lounge Jkpg!

GV Stars Bemanning AB / Hälsojobb / Jönköping
2026-03-12


Publiceringsdatum
2026-03-12

Arbetsuppgifter
Genomföra olika massage behandlingar utifrån kunders behov.
Ge personlig rådgivning om egenvård och hälsa.
Uträtthålla en lugn och maximal harmonisk miljö.

Profil
Jag är en massör med ett genuint intresse för hälsa, välmående och kroppens naturliga återhämtning. Med en kombination av djupgående kunskap inom anatomi och ett lyhört bemötande anpassar jag varje behandling efter kundens individuella behov.

Jag arbetar med tekniker som klassisk svensk massage, djupgående muskelbehandling och avslappningsmassage för att lindra spänningar, minska smärta och främja cirkulationen. Mitt mål är att skapa en trygg och lugn miljö där kunden kan slappna av och känna sig omhändertagen.

Oavsett om du söker behandling för specifika muskelbesvär eller bara vill unna dig en stunds avkoppling, strävar jag efter att ge en professionell och kvalitativ upplevelse varje gång.

Om företaget
Ett privat och exklusivt spa och wellness-ställe mitt i centrala Jönköping där du kan njuta av avkoppling, bad, bastu, massage och olika behandlingar i en lugn miljö.

Faciliteter och upplevelser:

Privat spabad/jacuzzi, bastu och duschar i ett eget rum för ditt sällskap.
SmartTV med streaming-tjänster (filmer, serier, sport) ingår under vistelsen.
Badrockar, handdukar och badtofflor lånas ut - ta bara med badkläder och bra humör.
Populärt för romantiska spa-stunder, familjetid eller avkoppling med en vän.

Behandlingar och tjänster:
Utöver spa-miljön kan du boka olika behandlingar, såsom:
• Klassisk massage
• Traditionell thaimassage
• Body scrub
• Head spa
• Ansiktsbehandling
• Fotmassage och fotvård

Paket & erbjudanden:
De erbjuder flera paket, exempelvis:

Dagspa solo eller för två person­er
Studentspa
Kärlekspaket
Barnfamiljspaket
Pensionärspa
• ofta med inkluderade drycker och tilltugg i spa-upplevelsen.

Öppettider:
Öppet 11:00-23:00 alla dagar (går att boka tider utanför dessa via kontakt).

Adress & kontakt:
Östra Storgatan 64, 553 21 Jönköping, Sverige
Telefon: +46 36 31 01 80
E-postadress: info@jkpgspa.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1609".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
GV Stars Bemanning AB (org.nr 559328-4838), http://gvstars.se

Kontakt
Chener Kaki
chener@gvstars.se
+46 76 088 26 62

Jobbnummer
9794776

