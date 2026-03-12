Massör/Spaterapueft
Annons: Massör / Spaterapeut
Vi söker nu en engagerad massör / spaterapeut som vill bli en del av vårt team. Tjänsten är på 50-100% beroende på överenskommelse.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som massör/spaterapeut kommer du att arbeta med olika behandlingar inom massage och spa. Du ger våra gäster en professionell, avkopplande och personlig upplevelse i en lugn och välkomnande miljö.Dina arbetsuppgifter
Utföra olika typer av massagebehandlingar
Spa- och kroppsbehandlingar
Ge professionell rådgivning till kunder
Bidra till en trevlig och avslappnande atmosfär för våra gäster
Vi söker dig som
Är utbildad massör eller spaterapeut
Är ansvarstagande, noggrann och positiv
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö
Flexibel tjänstgöringsgrad (50-100%)
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Ett härligt team och återkommande kunderSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: bokning@aromaspa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aroma Spa i Borås AB
(org.nr 556803-2857), http://www.aromaspa.se
Lilla Kyrkogatan 25 (visa karta
)
503 35 BORÅS Jobbnummer
9794654