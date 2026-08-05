Massör / Spa terapeut

Massör / Spaterapeut sökes (90–100%) Vi söker en passionerad och serviceinriktad Massör / Spaterapeut som vill bli en del av vårt härliga team. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där kunden alltid är i fokus. Är certifierad massör /eller diplomerad spaterapeut. Trivs med att jobba under kvällstid och helger när våra kunder besöker oss som mest. Är utpräglat serviceminded, lyhörd och har ett genuint intresse för människors välmående. Talar god svenska för att enkelt kunna kommunicera med gästerna.