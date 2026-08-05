Massör / Spa terapeut

Aroma Spa i Borås AB / Hälsojobb / Borås
2026-08-05


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Massör / Spaterapeut sökes (90–100%)
Vi söker en passionerad och serviceinriktad Massör / Spaterapeut som vill bli en del av vårt härliga team. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där kunden alltid är i fokus.
Är certifierad massör /eller diplomerad spaterapeut.
Trivs med att jobba under kvällstid och helger när våra kunder besöker oss som mest.
Är utpräglat serviceminded, lyhörd och har ett genuint intresse för människors välmående.
Talar god svenska för att enkelt kunna kommunicera med gästerna.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11
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Mail
E-post: bokning@aromaspa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aroma Spa i Borås AB (org.nr 556803-2857), http://www.aromaspa.se
Lilla Kyrkogatan 25 (visa karta)
503 35  BORÅS

Jobbnummer
10023322

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