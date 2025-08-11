Massör och Kroppsterapeut Gubbängen
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du en diplomerad massör som gillar kraftfulla massagetekniker och vill arbeta skonsamt och hållbart? Vi erbjuder dig en unik möjlighet att utvecklas inom vår beprövade massagemetod.Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Vi är en expansiv massagekedja med två mottagningar som har öppet alla dagar i veckan. Vår ambition är att växa och etablera fler mottagningar framöver. Hos oss får du arbeta med en unik massagemetod som kombinerar power, snabbhet och stimulerande tekniker - perfekt för dig som gillar att ta i och arbeta resultatinriktat.
Vad vi erbjuder:
Utbildning för att du ska känna dig trygg i vårt koncept
En skonsam och hållbar metod som låter dig arbeta länge i yrket
Möjlighet att utvecklas och specialisera dig inom vår unika massageteknik med 16 olika tekniker
Stora utvecklingsmöjligheter - både kunskapsmässigt och inom företaget
En anställning i en expanderande verksamhet med framtidsmöjligheter
Flexibla arbetstider - dagtid, kvällstid och varannan helg enligt rullande schema
Vem söker vi?
Är diplomerade massörer - nyutbildad eller erfaren spelar ingen roll, vi ser till att du blir kvalitetssäkrad i vårt koncept
Har power och gillar snabbhet - vår metod kräver en massör som trivs med tuffa och dynamiska tekniker
Vill utvecklas och arbeta med en stimulerande och resultatinriktad massagemetod
Är serviceinriktad, engagerad och brinner för att hjälpa människor
Har erfarenhet av massage (meriterande men inget krav)
Har erfarenhet av kundbemötande och service (krav)
Har tidigare arbetat inom skönhetsbranschen
Har god kommunikationsförmågan och trivs med att möta människor
Vi värdesätter din personlighet och lämlighet för tjänsten högt - tidigare arbetslivserfarenhet som massör är inte ett krav, då erbjuder intern utbildning i vår unika metod. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
