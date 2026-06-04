Massör & Personlig Tränare 50%
Apel, Maria / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Gävle Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Gävle
2026-06-04
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
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Vi söker personal!
Vi söker en engagerad och driven massör och personlig tränare som vill jobba i ett väletablerat hälsoföretag.
Hos oss får du en varierad roll där du arbetar med både massage & träning i en miljö där kvalitet, kundfokus & utveckling står i centrum.
Om tjänsten (50 %)
Tjänsten är på 50 % och omfattar i huvudsak:
• Massage
• Företagsmassage
• Personlig träning
• PT-grupper (privata & företag)
• PT-online
Möjlighet till ytterligare arbetsuppgifter
(om kunskap, erfarenhet och intresse finns)
• Rehabilitering av lättare skador och återgång till träning
• Kostrådgivning
• Föreläsningar inom området hälsa
• Utveckling av digitala tjänster samt marknadsföring inom träning & kost
Anställningsform
• 50 % tjänst
• Provanställning 3 månader (september–november 2026)
• Därefter tillsvidareanställning om allt fungerar väl
• Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse
• Arbetstid dag, kväll och vid behov helg
Vi söker dig som
• Är utbildad massör
• Är utbildad personlig tränare (PT)
• Är energifylld, inspirerande och har hög social förmåga
• Har en trygg, professionell och förtroendeingivande framtoning i mötet med kund
• Är ansvarstagande, självgående och trivs med variation i arbetet
• Har intresse för utveckling – både kundens, din egen och företagets
Meriterande
Utbildning och erfarenhet inom:
• Kostrådgivning
• Träning för gravida/nyblivna mammor
• Fysträning
• Rehabilitering
• Föreläsningar inom hälsa
• PT-online
• Tidigare arbete på gym, klinik eller friskvårdsverksamhet
• Marknadsföring inom träning/hälsa
Vi erbjuder
• En varierad roll med både fysiska och digitala arbetsuppgifter
• Stor frihet under ansvar
• En arbetsplats med fokus på utveckling
✉️ Ansökan
Skicka CV och personligt brev till info@mamovement.se
innan 25 juni 2026.
Berätta gärna om:
• Dina utbildningar
• Erfarenhet som PT/massör
• Andra erfarenheter som matchar det vi söker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Via angiven e-postadress
E-post: Info@mamovement.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MAmovement tjänst". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apel, Maria Arbetsplats
Mamovement Jobbnummer
9948950