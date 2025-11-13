Massör
Hekajo AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2025-11-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hekajo AB i Malmö
, Lund
eller i hela Sverige
Ribersborgs Kallbadhus är en klassisk och välbesökt anläggning vid havet i Malmö, där våra gäster kommer för att bada, basta och njuta av avkopplande behandlingar.
Vi erbjuder en unik arbetsmiljö med havsutsikt, frisk luft och en genuin känsla av lugn. Nu söker vi en diplomerad massör som vill bli en del av vårt team och bidra till våra gästers välbefinnande.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Som massör på Ribersborgs Kallbadhus arbetar du med att:
Utföra massagebehandlingar (helkropp, delbehandlingar, rygg/nacke m.m.)
Ta emot och ge service till våra gäster
Hantera bokningar och kundkontakt i vårt bokningssystem
Bidra till en trivsam och professionell miljö i behandlingsrummet
Du arbetar självständigt men är också en del av ett mindre team med fokus på service och välmående.KvalifikationerKvalifikationer
Diplomerad massör (Branschrådet Svensk Massage eller motsvarande)
Erfarenhet av kundkontakt och service
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i liknande miljö (spa, badhus, friskvårdsanläggning)
Kunskap inom andra behandlingsformer eller friskvård
Intresse för hälsa, bastukultur och återhämtningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett professionellt bemötande.
Du är serviceinriktad, trivs med att arbeta självständigt och uppskattar ett lugnt och harmoniskt arbetsklimat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@ribersborgskallbadhus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massör Ribersborgs Kallbadhus". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hekajo AB
(org.nr 556724-1939)
Limhamnsvägen 29 brygga 1 (visa karta
)
201 24 MALMÖ Arbetsplats
Ribersborgs Kallbadhus Jobbnummer
9604255