Massageterapeut sökes
2025-11-13
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Hej jag söker nu en medarbetare till
Massage & Muskelbehandling
Du behöver vara massageterapeut med erfarenhet minst 4 år. Har du ytterligare behandlingsformer med dig är det välkommet.
Heltid hos mig är 80% o deltid kan vara varierande efter överenskommelse.
Du kommer att arbeta i en mindre massageverksamhet som mestadels är stationär i Skövde centrum.
Välkommen med ansökan så kanske vi kan ses på ett möte//Lena Persson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: lena@muskelbehandling.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lenisens Massage
Långgatan 34B (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Massage o Muskelbehandling Jobbnummer
9603062