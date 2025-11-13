Massageterapeut sökes

Lenisens Massage / Hälsojobb / Skövde
2025-11-13


Visa alla hälsojobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lenisens Massage i Skövde

Hej jag söker nu en medarbetare till
Massage & Muskelbehandling
Du behöver vara massageterapeut med erfarenhet minst 4 år. Har du ytterligare behandlingsformer med dig är det välkommet.
Heltid hos mig är 80% o deltid kan vara varierande efter överenskommelse.
Du kommer att arbeta i en mindre massageverksamhet som mestadels är stationär i Skövde centrum.
Välkommen med ansökan så kanske vi kan ses på ett möte//Lena Persson

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: lena@muskelbehandling.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lenisens Massage
Långgatan 34B (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Massage o Muskelbehandling

Jobbnummer
9603062

Prenumerera på jobb från Lenisens Massage

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lenisens Massage: