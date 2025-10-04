Massageterapeut kvällar / helger (varierad vid behov)
Cityterapeuterna har två kliniker vid Hötorget som erbjuder professionella massagebehandlingar. På kliniken finns även ett flertal kiropraktorer och naprapater. Vi är ett glatt och trevligt gäng som älskar vårt jobb!
Vi söker en glad och vänlig person som älskar människor och att göra ett bra jobb. Naturligtvis är du grymt bra på att massera!
Tjänsten passar dig som är massageterapeut men studerar annat under vardagar eller av annan anledning gärna jobbar helger och eller kvällar.
Tjänsten är anpassningsbar i tid efter överenskommelse.
Stor möjlighet till individuell kompetensutveckling finns.
Rörlig timlön eller månadslön och tjänstepension beroende om du vill jobba fasta dagar eller varierad vid behov Så ansöker du
