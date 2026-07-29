Massageterapeut

Är du intresserad av att skapa dig en framtid inom vår branch ? Vi har många års erfarenhet, en etablerad kundkrets, bokningspersonal och allt annat du kan tänkas behöva för att lyckas. Vi söker massageterapeuter eller andra terapeuter som kan passa vår verksamhet. Det är av stor vikt att du är rätt person med rätt kunskap och inställning. Utbildad inom friskvård och träning är meriterande För rätt person är det bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. Beläget i en komplett friskvårdsanläggning med gym, fysioterapeut. Anställningsform och löneform går att skräddarsy.