Massageterapeut

Rehab Center Svedala Kommanditbolag / Hälsojobb / Svedala
2026-07-29


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Är du intresserad av att skapa dig en framtid inom vår branch ?
Vi har många års erfarenhet, en etablerad kundkrets, bokningspersonal och allt annat du kan tänkas behöva för att lyckas.
Vi söker massageterapeuter eller andra terapeuter som kan passa vår verksamhet.
Det är av stor vikt att du är rätt person med rätt kunskap och inställning.
Utbildad inom friskvård och träning är meriterande
För rätt person är det bara att kavla upp ärmarna och sätta igång.
Beläget i en komplett friskvårdsanläggning med gym, fysioterapeut.
Anställningsform och löneform går att skräddarsy.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: christianfederley@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massageterapeut".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rehab Center Svedala Kommanditbolag
Långgatan 38 (visa karta)
233 31  SVEDALA

Arbetsplats
Rehab Center Svedala AB

Kontakt
Christian Federley
christianfederley@gmail.com
040400988

Jobbnummer
10015347

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