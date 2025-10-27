Massageterapeut

Logistik & Distribution i Norden AB / Hälsojobb / Ljungby
2025-10-27


Vi söker en serviceinriktad massageterapeut

Vi letar efter någon som har kunskap om flera olika sorters behandlingar.

massage/terapeutisk massage/Reiki/andra behandlingsformer
body harmony

Du är genuint intresserad av den övergripande spa-upplevelsen och tycker om att skapa en speciell gästupplevelse.
Du är professionell mot både gäster och kollegor.
Du har en god arbetsmoral
Du är stolt över din roll, är en mild person som älskar människor och du överträffar alltid kundernas förväntningar.
Som person vill vi att du är ödmjuk och genuint serviceinriktad. Vi vill att du är en aktiv medarbetare som är engagerad i det du gör!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: application@billebro.se

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592)
Färsjövägen 18 (visa karta)
341 55  VITTARYD

Arbetsplats
Billebro Dörarp

