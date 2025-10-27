Massageterapeut
Logistik & Distribution i Norden AB / Hälsojobb / Ljungby Visa alla hälsojobb i Ljungby
2025-10-27
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ljungby
, Värnamo
, Stockholm
, Tyresö
, Avesta
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad massageterapeut
Vi letar efter någon som har kunskap om flera olika sorters behandlingar.
massage/terapeutisk massage/Reiki/andra behandlingsformer
body harmony
Du är genuint intresserad av den övergripande spa-upplevelsen och tycker om att skapa en speciell gästupplevelse.
Du är professionell mot både gäster och kollegor.
Du har en god arbetsmoral
Du är stolt över din roll, är en mild person som älskar människor och du överträffar alltid kundernas förväntningar.
Som person vill vi att du är ödmjuk och genuint serviceinriktad. Vi vill att du är en aktiv medarbetare som är engagerad i det du gör! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massageterapeut". Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Färsjövägen 18 (visa karta
)
341 55 VITTARYD Arbetsplats
Billebro Dörarp Jobbnummer
9576632