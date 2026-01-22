Maskintekniker
2026-01-22
I rollen som maskintekniker arbetar du med service, felsökning och förebyggande underhåll av våra CO2-lasergraveringsmaskiner. Du ansvarar också för kringutrustning som styrsystem, ventilation och kylning. Arbetet är både operativt och strategiskt, med fokus på att hålla maskinparken i optimalt skick och bidra till kontinuerliga förbättringar.
Du samarbetar nära operatörer, produktionsledning och tekniska specialister - men har också stort eget ansvar och handlingsutrymme.
Vi söker dig som har:
Elteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet, gärna som certifierad elektriker
Erfarenhet av felsökning i lågspänningssystem, kablage, elritningar och maskinsäkerhet
God teknisk förståelse för styrsystem, PLC-grunder, sensorer och maskinkopplingar
Vana att arbeta med industriella maskiner - gärna inom laser, CNC eller märksystem
Grundläggande IT-kunskap, exempelvis hantering av drivrutiner, nätverksanslutningar och Windows-miljöer
Erfarenhet eller förståelse för industriventilation, kylsystem och optisk utrustning är meriterande
Vi söker dig som är:
Strukturerad och noggrann i både praktiskt arbete och dokumentation
Problemlösningsorienterad, analytisk och trygg i felsökning
Självständig med god kommunikationsförmåga
Van att arbeta utifrån rutiner och säkerhetsföreskrifter
Intresserad av teknik och vill utvecklas i rollen över tid
Vi erbjuder:
En central teknikerroll i ett välorganiserat produktionsflöde
Möjlighet att påverka och utveckla underhållsarbetet
Arbetstid på dagtid med strukturerad planering
Stabila anställningsvillkor i ett företag med tekniskt fokus och framtidstro
Placering: Görla/ Norrtälje
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka CV och kort introduktion till jessie@skyltdirect.se
.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jessie, Verksamhetschef, 070 324 45 56.
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
