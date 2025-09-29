Maskinspecialist
Var med och forma framtidens järnväg - och lämna avtryck för generationer framåt.
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur? Infranord erbjuder dig ett varierat arbete i en omväxlande miljö där du har möjlighet att påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver vi utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering - alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
Är du en noggrann och driven Maskinspecialist med stort säkerhetstänk? Då är du Infranords framtida medarbetare!
Till Infranords kompetenta och positiva gäng söker vi nu en kollega som vill bidra med sin problemlösande inställning och som trivs i ett varierat arbete. Här är samarbete viktigt och du jobbar tätt ihop med dina kollegor. Tillsammans, affärsmässiga och nytänkande driver vi vårt arbete framåt. Infranord är Sveriges största järnvägsentreprenör och är branschledande på säkerhet.
Tjänsten Maskinspecialist ingår i division teknik och affärsområde Maskinunderhåll som finns över hela Sverige. För att lyckas med detta har Infranord en stor maskinpark bestående av olika spårgående fordon och teknisk utrustning för anläggning, spårjustering, snöröjning, kontaktledningsunderhåll, banunderhåll, transporter mm. där underhållet av maskinerna i stor utsträckning sker på Infranords egna underhållsverkstäder som finns runt om i landet.
Som Maskinspecialist på Infranord stöttar du maskinförvaltande befattningar i ärenden relaterade till teknik, regelverk, underhåll, systemstöd och riskanalyser inom samtliga skeden av ett spårfordons livscykel (anskaffning, löpande förvaltning och avyttring).
Fokus för tjänsten ligger på att ta fram dokumentation, rutiner och processer för underhåll av spårfordon och stödja maskinförvaltande funktioner i detta arbete. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med myndigheter, branschorganisationer, leverantörer och externa innehavare av spårgående maskiner i frågor som rör teknik och underhåll.
Du förväntas efterleva god affärsetik i mötet med kunder och vara en god förebild som bidrar till en bra arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Som Maskinspecialist på Infranord är du en viktig del i att bygga en kultur med fokus på säkerhet, arbetsmiljö, och bra kundbemötande och lönsamhet.
Placeringsort för tjänsten är Göteborg eller Falköping.
Vi söker dig som har universitets eller högskoleutbildning med inriktning mot teknik eller produktion samt flera års erfarenhet från järnvägs- eller entreprenadbranschen, alternativt annan dokumenterad erfarenhet som Infranord bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med underhåll och teknikfrågor. Erfarenhet av arbete med underhållsoptimering på spårfordon är meriterande. Vidare har du kännedom om lagar och föreskrifter inom järnvägsdrift samt goda kunskaper inom projektledning.
Som person är du noggrann och analytisk med hög servicekänsla samt god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har också ett eget driv som kännetecknas av gott humör och där andra ser problem ser du möjligheter. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och mycket goda IT-kunskaper.
För tjänsten ser vi god flexibilitet och service som viktigt för att kunna leverera det vi utlovar till våra kunder. Vi lägger stor vikt vid att du är uppmärksam och noggrann och sätter säkerhet främst. Du har även vana att planera, genomföra och följa upp samt att säkerställa leverans i enlighet med satta mål och tidsramar.
ÖVRIGT
Urval sker löpande. Du är välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Urval sker löpande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Infranord lägger stor vikt vid säkerhet och därmed även vid att vi har en drogfri arbetsplats. Vi utför därför alltid alkohol- och drogtester vid nyanställning och tillämpar även slumpvisa alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Vid frågor rörande tjänsten kontakta: Maskinspecialist Niklas Bäck, tel: 010-121 3170, e-post: niklas.back@infranord.se
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/
