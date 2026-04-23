Maskinsäljare Västra Götaland
2026-04-23
Brinner du för lantbruk, maskiner och att skapa värde för kunden genom långsiktiga relationer? Är du en driven säljare som gillar att se resultat? Då har du chansen att bli en del av Swedish Agro då vi söker en Maskinsäljare i Västra Götaland!
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
Som maskinsäljare i Västra Götaland utgår du från vår anläggning i Skara och blir en del av ett engagerat team med nära samarbete med service, reservdelar och säljkollegor. Du ansvarar för försäljningen av nya och begagnade maskiner i Västra Götaland och arbetar aktivt med kundbearbetning, relationsbyggande, marknadsaktiviteter och säljstrategi. Du kommer arbeta i ett team som präglas av starkt samarbete, samtidigt som du har ett starkt eget driv att nå dina mål. För att lyckas i rollen är det viktig att vara ute på fältet nära kunden och förstå lantbrukarnas verksamhet. Som säljare i området rapporterar du till säljchef mitt och ingår i landets försäljningsteam.
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
Driva försäljning mot uppsatta mål
Delta i demonstrationer av våra maskiner i fält, mässor, maskinvisningar och välbesökta kundkvällar
Följa upp och analysera affärer
Deltar i utbildning och kompetensutveckling internt och hos leverantörer
Hör vår maskinsäljare Claes Carlander berätta om rollen: https://www.youtube.com/watch?v=ZLvA4qWS40A
Vi söker dig som har ett genuint intresse för maskiner och lantbruket. Du har dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna inom lantbruk och/eller maskiner.
Starkt affärsfokus och eget driv
God kommunikativ förmåga
Tekniskt intresse och kunskap om lantbruksmaskiner
Datorvana och god administrativ förmåga
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Du är förtroendeingivande och van vid att samarbeta med andra, är lyhörd och ihärdig. Du trivs med att ansvara för helheten men har även förmåga att gå ner i detaljer.
I rollen ingår det resor både inom Sverige och utomlands.
Har du erfarenhet av lantbruk är det ett stort plus!
På Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi anstränger oss för att skapa de bästa ramarna för välmående, utveckling och inflytande. Med starkt tilltro till varandra skapar vi förutsättningar för ett flexibelt arbete med goda förmåner och utveckling.Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka din ansökan och CV redan idag via "ANSÖK"-knappen. Urval sker löpande och tjänsten tillsätts när vi hittar rätt person. Om du har frågor om tjänsten kontakta Säljchef Mitt, Jan Lindblom, tel: 070-244 00 38.
Vi värdesätter mångfald och uppmuntrar alla att söka - oavsett bakgrund.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Agro Machinery AB
(org.nr 559040-0528)
532 40 SKARA
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9871447