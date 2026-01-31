Maskinpassare
2026-01-31
Jobba med oss på Kust Event!
Bli en del av Kust Event-familjen - Vi söker dig!
Är du redo för en härlig sommar till sjöss? Kust Event driver passagerarfartyget Vesleö II mellan Strömstad på Sveriges natursköna västkust och Skjärhalden på Hvaleröarna i Norge, samt på olika sträckor i Strömstad- och Kosterskärgården. Vi har flera fartyg, inklusive Kosterö som trafikerar nationellt farvatten och Vesleö II som seglar internationellt. Vårt rederi har sitt säte i Strömstad och vi återvänder till hamnen varje kväll - perfekt för dig som bor på pendelavstånd.
Ombord på Vesleö II kan vi ta emot upp till 146 gäster på internationella resor. Här hittar du en inbjudande cafeteria med smörgåsar och enklare rätter samt en spännande taxfreebutik för våra resenärer.
Vi söker dig som brinner för service och har erfarenhet av att arbeta till sjöss. Du är en lagspelare med hög stresstålighet och minst 18 år gammal. Det viktigaste är att du älskar att ge gästerna en fantastisk upplevelse och alltid möter dem med ett leende, oavsett situation. Du kommer även att vara behjälplig personalen i butik och café ombord.
För att bli en del av vårt team måste du ha:
Genomgått Basic Safety och Crisis Management and Human Behavior-kurser.
Ett giltigt läkarintyg för sjöfolk.
Certifikat på ISPS.
Maskinbefäl klass 8
Kännedom om att arbeta på passagerarbåtar i skärgårdstrafik.
Hos oss hjälps alla åt att ta hand om gästerna utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Är du redo att bli en del av vårt team och skapa en minnesvärd upplevelse i skärgården för våra gäster?
Anställningsperiod sommarsäsong 2026, 15 juni - 15 augusti.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@kustevent.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kust Event Strömstad AB
(org.nr 556829-7229), https://www.hvalerfjordcruise.no/nb/
Norra Hamnen
)
452 30 STRÖMSTAD
M/S Vesleø II Jobbnummer
9715628