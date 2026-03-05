Maskinoperatörer till industriföretag
2026-03-05
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habia Teknofluor AB i Knivsta
Vill du jobba i ett mindre företag där varje medarbetare har en avgörande roll för vår framgång? Vi söker nu fler maskinoperatörer till vårt härliga produktionsteam!
Om oss
Habia Teknofluor AB är en av Europas ledande tillverkare av fluorplastslang, högtrycksslang samt bearbetade detaljer av PTFE. Kundkretsen består av stora internationella företag som Hitachi, Tetra Pak, Parker samt ContiTech och merparten av produkterna levereras utanför Sverige. Verksamheten startades 1954 och ingår sedan 2019 i Smiths Group under divisionen Flex-Tek. I Smiths Group arbetar över 16 000 medarbetare i över 50 länder. På Habia Teknofluor arbetar i dagsläget cirka 55 personer i expansiva Knivsta, som är beläget mellan Arlanda och Uppsala.
Om rollen
Som maskinoperatör ansvarar man för sin produktionslina från start till slut. Arbetet innebär att starta upp och ställa in maskinen, ladda material, följa processen löpande och säkerställa att produktionen flyter på som den ska. Rollen omfattar också att kontrollera kvalitet, åtgärda enklare driftstörningar och säkerställa att rutiner och säkerhetskrav följs.
Vem är du?
Vi söker positiva och samarbetsvilliga personer som är minst 18 år då vissa av arbetsuppgifterna kräver det enligt kollektivavtalet. Du som söker behöver kunna svenska flytande i både tal och skrift. Förutom detta bör du vara bekväm med att arbeta två-skift, vilket innebär att du varannan vecka kommer jobba morgon och varannan vecka kväll.
Tidigare erfarenhet från tillverkningsindustri är meriterande och likaså intresse för teknik. Har du CNC-utbildning eller erfarenhet är även det meriterande.
Körkort är fördelaktigt då det är inte finns så bra kollektivtrafikförbindelser till arbetsplatsen.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb i en härligt naturnära miljö i Knivsta. Vi är ett familjärt företag med god stämning där personalen trivs och många har arbetat länge. Vi erbjuder alla våra anställda ett generöst friskvårdsbidrag, regelbundna hälsoundersökningar och följer Teknikföretagens kollektivavtal med IF Metall.
Tillträde sker enligt överenskommelse men vi tillämpar löpande tillsättning så vänta inte för länge med att söka!
Habia Teknofluor arbetar för en jämn könsfördelning, därför uppmuntrar vi kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Ansökning
Skicka in din ansökan tillsammans med CV till HR ansvarig, Elina Frösegård på elina.frosegard@habiateknofluor.se
. Ange "Ansökan Maskinoperatör" i ämnesraden.
Observera att det inte utgår något bekräftelsemejl på din ansökan.
Läs gärna mer om oss på www.habiateknofluor.se, www.flextekgroup.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
(org.nr 556043-6262)
