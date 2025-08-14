Maskinoperatörer, Gislaved
Aktiv Bemanning i Småland AB / Maskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla maskinoperatörsjobb i Värnamo
2025-08-14
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Bemanning i Småland AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som maskinoperatör på antingen dagtid eller eftermiddagsskift. Ange gärna i din ansökan vilket skift du är intresserad av.
Arbetet innebär att övervaka och sköta maskiner i produktionen, säkerställa att tillverkningen flyter på som den ska och bidra till att produkterna håller hög kvalitet. Du kommer även att utföra enklare underhåll samt se till att arbetsplatsen hålls ren och säker.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från industriarbete och att du är flexibel i ditt arbetssätt. Har du dessutom ett tekniskt intresse och förståelse är det meriterande.
Du har truckkort för motviktstruck (B1) och trivs i en miljö där samarbete och noggrannhet är viktigt, du måste kunna jobba såväl ensam som i grupp.
Tjänsten är en längre uthyrning till vår kund med goda möjligheter till anställning efter inhyrningsperioden.
Sök direkt, dock senast 14 september, rekryteringarna sker löpande och vi kan komma att tillsätta de här tjänsterna innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor kan du kontakta ansvarig rekryterare, Jimmy, på tfn.nr 0370-69 56 52. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Bemanning i Småland AB
(org.nr 556639-2550)
Repslagarevägen 8 (visa karta
)
331 53 VÄRNAMO Jobbnummer
9458647