Maskinoperatör-Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Montörsjobb / Helsingborg Visa alla montörsjobb i Helsingborg
2025-10-21
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Teknisk maskinoperatör till metallindustri i Helsingborg
Har du ett stort teknikintresse och erfarenhet av arbete inom metallidustrin? Trivs du med att arbeta praktiskt och söker en dagtidstjänst med start omgående? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Vi söker nu en teknisk maskinoperatör till vår kund i Helsingborg. Du kommer att arbeta med kapning och bearbetning av aluminiumprofiler och andra metaller i tillverkningen av automations produkter.
Arbetet innebär att du ställer in och övervakar maskiner, säkerställer kvaliteten på detaljer samt hanterar material på ett noggrant och effektivt sätt. Du kommer till stor del att arbeta självständigt, vilket gör att tidigare erfarenhet av liknande arbete och förmågan att ta eget ansvar är viktiga egenskaper.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, kl. 07:00-16:00.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är självgående men trivs också med att samarbeta och bidra till teamets gemensamma mål. Som person är du positiv, ansvarstagande och har en god förmåga att anpassa dig till förändringar i produktionen.
Krav för tjänsten
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Erfarenhet inom metallindustrin
Körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Intresse för teknik och produktion
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med aluminium
• Datorvana, särskilt i system som Navision, Lime och Windows
• Traverse behörighet
• Truckkort A och B
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9568068