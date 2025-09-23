Maskinoperatör till Svenska Retursystem
2025-09-23
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar: Övervakning och drift av maskiner i tvättanläggningen - du "äger" maskinens dagliga drift. Förebyggande arbete för att minimera oplanerade stopp och nå mål för tillgänglighet, prestanda och kvalitet (OEE). Mindre justeringar/underhåll, samt dokumentation i relevanta IT-system. Rapportering av avvikelser, riskobservationer och förbättringsförslag enligt lokala rutiner.
ArbetstiderArbetstiderna går på ett rullande schema på 3 veckor. En vecka enbart natt, en vecka enbart dag och en vecka både dag och natt. Se nedan för arbetstiderna som kan förekomma:
Dag 05.50-18.05
Natt 17.50-06.05
Fredag Dag 05.50-17.35
Fredag Kortdag 08.00-12.35
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en godkänd gymnasieexamen.
Körkort och bil
Ej förekommer i belastningsregistret
Teknisk erfarenhet från industri/processindustrin eller motsvarande erfarenhet.
Grundläggande IT-kunskaper (t.ex. UH-system, affärssystem, MS Office).'
Pratar svenska, både i tal & skrift
Meriterande Truckkort A 1-4 samt B 1-5
Tidigare lagererfarenhet
Din profil Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team.
God kommunikativ förmåga och vilja att dela kunskap med kollegor.
Positiv, samarbetsvillig och lyhörd.
Strukturerad, säkerhetsmedveten och flexibel med en hög arbetsmoral.
Intresserad av hållbarhet och vill bidra till en mer miljövänlig framtid.
Vi erbjuder dig Ett tryggt och stödjande arbetsklimat med engagerade kollegor.
En arbetsplats som värdesätter mångfald och inkludering.
Konkurrenskraftig lön
Utvecklingsmöjligheter
Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten
Varmt välkommen! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
