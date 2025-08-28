Maskinoperatör till RKW Sweden
Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Helsingborg
2025-08-28
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en trevlig, teknisk och disciplinerad person? Trivs du i en produktionsmiljö samt har en stor vilja att lära dig? Då är detta tjänsten för dig!
Vi söker en pålitlig och strukturerad person med stabil arbetsbakgrund, hög arbetsmoral och ett starkt engagemang för att leverera kvalitet. Du tar ansvar för dina uppgifter, prioriterar arbetet och ser till att det blir gjort på bästa möjliga sätt.
Vi på RKW Sweden erbjuder en tjänst som maskinoperatör hos ett väldigt familjärt och trevligt företag där människor syns, är viktiga och arbetsmoralen är hög. Vi har chefer man verkligen kan prata med, god sammanhållning mellan teamen och ett öppet och respektfullt arbetsklimat. Vi erbjuder avtalsenlig lön och ett generöst förmånspaket, inklusive tjänstepension, friskvårdsbidrag, betald sjukvårdsförsäkring, tillgång till gym på arbetsplatsen samt rikskuponger och mycket mer.
Vi söker någon som vill lära sig våra komplexa produktionsprocesser, som inte är rädd för att växla snabbt mellan många uppgifter i hög hastighet. Vi ser gärna att du vill stanna hos oss på lång sikt, bli en värdefull del av ett stabilt team och har en stor vilja att lära dig. De första 12 månaderna består av en intensiv och lärorik upplärningsperiod som ger dig en solid grund för rollen.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av följande:
• Ansvara för och övervaka produktionsprocessen för en eller flera maskiner (Extrusion).
• Förbereda och starta maskiner, både med mekaniska och administrativa moment.
• Ansvara för vissa kvalitetsprocesser.
• Följa noggrant uppsatta checklistor, rutiner och instruktioner.
• Säkerställa personlig arbetssäkerhet enligt RKW:s regelverk.
• Upprätthålla ordning och reda på arbetsplatsen.
Arbetet är avancerat och innebär produktion av komplexa produkter som ställer höga krav på noggrannhet och fokus. För att lyckas behöver du både skärpa och en stark vilja att förstå och lära dig processerna.
Vi arbetar 5-skift med 12-timmarspass, dag och natt (06.00-18.00 och 18.00-06.00) enligt ett rullande fast schema.
Personprofil
Utöver de personliga egenskaper vi beskrivit i inledningen av annonsen måste du även uppfylla följande krav:
• Avslutad gymnasieutbildning
• Körkort (ett måste hos oss)
• Truckkort
• Flytande svenska i tal och skrift
• Erfarenhet inom produktions-/maskinoperatörs arbete
Meriterande, men inget krav:
• Erfarenhet inom produktion och tillverkning
• Erfarenhet av skiftarbete
12-timmars skift kräver god fysik, men inget tungt arbete ingår. Vem du är som person är viktigt för oss. Vi värnar om en god stämning i teamet, hög arbetsmoral och kollegor som är vänliga och disciplinerade. Ärlighet, engagemang, lyhördhet, samarbetsvilja, stabilitet och närvaro är egenskaper vi värdesätter högt och som vi vill att alla våra medarbetare ska känna igen sig i.Publiceringsdatum2025-08-28Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 5-skift, 12 timmars pass
Plats: Helsingborg
PerformIQ -är vår samarbetspartner i den här rekryteringen. Anställning sker direkt hos oss på RKW. Tillsvidaretjänst med provanställning. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till rekryteringskonsult Anna Lindberg på anna.lindberg@performiq.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
