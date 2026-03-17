Maskinoperatör till Nobia
2026-03-17
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där du får ta ansvar, arbeta med teknik och vara en viktig del av flödet? Nu söker vi maskinoperatörer till Nobia, en arbetsplats där tempo, kvalitet och samarbete står i fokus.
Din roll hos Nobia
Som maskinoperatör hos Nobia arbetar du i produktionen med ansvar för att övervaka, köra och optimera olika typer av maskiner. Rollen kan variera beroende på avdelning, men gemensamt är att du bidrar till ett effektivt och kvalitativt produktionsflöde.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Övervakning och drift av maskiner
Inställningar, justeringar och enklare omställningar
Kvalitetskontroller av material och färdiga produkter
Felsökning och enklare underhåll
Bidra till förbättringar i processer och arbetssätt
Du arbetar både självständigt och i team, där samarbete och kommunikation är avgörande för att nå bästa resultat.
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och trivs i en produktionsmiljö med högt tempo.
Vi ser att du har:
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datavana
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet som maskinoperatör eller från tillverkningsindustri
Teknisk förståelse eller intresse för maskiner och produktion
Körkort och tillgång till bil
Som person är du:
Ansvarstagande och självgående
Noggrann med ett öga för kvalitet
Lösningsorienterad och initiativrik
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Om Nobia
Nobia är Europas ledande köksspecialist och en del av vardagen för miljontals människor - där köket fått en alltmer central roll. Gruppen består av arton starka varumärken, bland annat Marbodal, HTH, Sigdal och uno form.
Hos oss på Nobia får du möjligheten att vara en del av en modern produktionsmiljö där du kan göra verklig skillnad. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att växa, både personligt och professionellt och du får stora möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Vår kultur bygger på säkerhet, samarbete och en ständig vilja att bli bättre.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ida Jakobsson på ida.jakobsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
