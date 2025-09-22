Maskinoperatör till kund i Varberg
2025-09-22
Nu söker vi på Effektiv dig som vill arbeta som maskinoperatör hos vår kund i Varberg. Vi jobbar med en långsiktighet vilket innebär att du initialt kommer få en visstidsanställning på sex månader hos oss på Effektiv och bli uthyrd till vår kund.
Vad erbjuder rollen?
Arbetsuppgifterna som förekommer är:
• Starta, övervaka och stänga av maskiner i produktionslinjen.
- Påfyllning av material som maskinerna jobbar med.
• Enklare svetsning.
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel, initiativtagande och inte rädd för att arbeta fysiskt. Du är den som presterar det lilla extra och drivs av goda resultat. Utöver det så är du en person som har god arbetsmoral och är produktiv.
Du har även en god social förmåga och är en omtyckt kollega. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, och tror att en god inställning och vilja att göra ett bra jobb räcker långt.
Vi ser att du som söker har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Är detta din perfekta match?
Meriterande är om du har :
• Tidigare erfarenhet som maskinoperatör.
• Tekniskt intresse och skicklighet.
- Körkort och tillgång till bil.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 6/10. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ebba på ebba.bremberg@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
