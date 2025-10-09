Maskinoperatör till korttidsuppdrag!
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gnosjö
2025-10-09
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vi söker en noggrann och ansvarstagande person för ett kortare uppdrag. Uppdraget gäller som inhopp under en tillfällig frånvaro, med start snarast möjligt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som maskinoperatör. Erfarenhet av Zanin-maskiner är ett stort plus!
Vi erbjuder dig
Detta är en tidsbegränsad anställning, och i nuläget kan vi inte lova fortsatt arbete efter uppdragets slut - men du får en värdefull erfarenhet och möjligheten att visa framfötterna i ett stabilt industriföretag.
Information och kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anton Gummesson på 0470-34 83 72.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13716". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Anton Gummesson anton@wikan.se +46 470 34 83 72 Jobbnummer
9548153