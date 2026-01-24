Maskinoperatör till 2-skift
Arbetsuppgifter
Är du en arbetsglad person med industrisvana som vill visa vad du går för? En lagspelare som har känsla för processer och kvalitet?Då kanske du är vår nästa Maskinoperatör?
Vi söker nu en Operatör till vår kund i Ljung. I huvudsak består dina arbetsuppgifter av:
• Extrudering av plaströr
• Plock, pack och buntning.
• Rapportering och kvalitetskontroller
Du kommer att vara en del av produktionen i en liten arbetsgrupp under 2-skift.Arbetsmomenten är delvis fysiskt tungt och truckkörning förkommer. En löpande lina med plastartiklar, i högt tempo. Arbetet är fördelat på schemalagt 2-skift.
Din profil
Vi tror att du har utbildning motsvarande gymnasiets industriprogram eller tidigare erfarenhet från verkstadsarbete och industriell tillverkning. Vi ser att du har maskinvana sedan tidigare, då du självständigt ska kunna vara en del av produktionen. Du är noggrann och ser kvalitet som en naturlig del av ditt arbete.
• Truckkort är krav.
• Grundkunskaper inom industri.
• Körkort och tillgång till bil
• Håller gott tempo
• Tekniskt intresserad
• Engagerad
• Erfarenhet av systemet SAP är en merit.
• Erfarenhet av exrudering eller formsprutning är en merit.
Du läser och talar flytande svenska då arbetsinstruktioner och säkerhetsinstruktioner sker på svenska.
Om tjänsten Tjänsten är en visstidsanställning hos Boge Kompetens med vår kund som arbetsplats en bit utanför Ulricehamn.
Efter 6 månader finns möjlighet att gå över med sin anställning till vår kund. Uppdraget avser heltid, 2-skift. Skiftgång kan ändra framöver beroende på behov. Lön enligt avtal.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om oss
Boge Kompetens AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som förser lokala företag med kompetent och självgående personal.
Vårt kontor ligger centralt i Ulricehamns stad med vacker utsikt över Åsunden.
Vi har en stark lokal kännedom, vill jobba nära våra anställda samt ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder.
Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet.
Vi arbetar med hjärtat! Ersättning
