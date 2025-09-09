Maskinoperatör omgående - Bjuv

Boxflow Staffing Syd AB / Fabriksjobb / Bjuv
2025-09-09


Publiceringsdatum
2025-09-09

Om tjänsten
För vår kunds räkning söker vi nu efter en blandningsoperatör med kunskap och erfarenhet samt god förståelse för GMP-standarder (Good Manufacturing Practice). Uppstart omgående.
Arbetet är förlagt måndag-fredag på 2-skift. Till en början kommer du arbeta dagtid.

Dina arbetsuppgifter
Som blandningsoperatör hos vår kund kommer du att:
Ansvara för att hantera och övervaka blandningsprocesser.
Säkerställa att alla ingredienser vägs och blandas enligt specifikationer.
Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller våra höga standarder.
Hantera och underhålla utrustning samt följa säkerhetsföreskrifter.
Dokumentera produktionsdata och rapportera eventuella avvikelser

Profil & bakgrund
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet som blandningsoperatör
God förståelse för produktionsprocesser.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Noggrannhet och en hög grad av ansvarstagande.
Erfarenhet av att arbeta med kvalitets- och säkerhetsstandarder.
God kommunikationsförmåga på svenska och grundläggande engelska.
Trivs med fysiskt arbete, det förekommer tunga lyft på arbetsplatsen

Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/

Arbetsplats
Boxflow

Kontakt
Johannes
johannes@boxflow.com

Jobbnummer
9499373

