Maskinoperatör| Lernia | Alingsås

2025-09-09
Bli en nyckelspelare hos vår kund och ta kontroll över avancerade maskinlinjer som tillverkar inom industri. Utmana dig själv med varierande arbetsuppgifter, inklusive kvalitetskontroller och mekaniska justeringar, samtidigt som du säkerställer hög produktions standard och utvecklar nya färdigheter.Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Om tjänsten: Som maskinoperatör övervakar och sköter du en eller flera maskiner som tillverkar pallar.
Maskinerna är pallspikningslinjer där operatören fyller på med brädor - övervakar processen - och bandar producerade pall stuvar vid linjens slutstation. Till detta utför man diverse kvalitetskontroller och korrigerar processen utefter de fel typer man observerar.
I arbetet kan det bland annat ingå att: övervaka produktions- och tillverkningsprocessen, göra mekaniska justeringar för att ändra något i produktionen, bevaka inställningar av olika data, som till exempel tryck eller temperatur, åtgärda störningar i produktionen, kontrollera tillflödet av råmaterial i maskinen, som tex spik och brädor, underhålla maskinerna och reparera dem när det behövs, rapportera produktionsresultat samt kontrollera de tillverkade produkterna.
Maskinlinjerna manövreras av ett styrsystem, dvs en operatörspanel där man sätter in olika värden för att styra/påverka processen. Utöver detta behöver man också utföra korrigerande åtgärder inom mekanik och hydraulik. - Speciellt viktigt är detta vid omställningar till ny/nästa produkt.
Arbetet är periodvis fysiskt ansträngande, och vi ser helst en rotation bland personalen som jobbar vid dessa linjer.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av att övervaka och sköta produktions maskiner, gärna inom tillverkning av pallar, gärna vid linjer av flera stationer. Du har en teknisk utbildning med fokus på mekanik och hydraulik och är van vid att utföra kvalitetskontroller och korrigera fel i produktionsprocessen. Du kan hantera styrsystem och operatörspaneler för att påverka maskinernas processer och har god förståelse för mekaniska justeringar.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som maskinoperatör vid linjer med flera stationer, särskilt med äldre maskiner. Erfarenhet av fysiskt krävande arbete samt rotation mellan arbetsuppgifter är också värdefullt. Vi värdesätter en positiv inställning och drivkraft att lära sig och utvecklas, både personligen och i arbetsprocessen. Dina kunskaper inom hydraulik och mekaniska korrigeringar vid produkt omställningar är extra fördelaktiga.
Som en av oss
Som anställd bemannings konsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Michaela Karlsson via epost:michaela.karlsson@lernia.se
