Maskinoperatör inom Livsmedelsindustrin
2025-09-11
Bli vår kunds nya maskinoperatör - en nyckelroll i produktionen!
Är du en ansvarsfull, noggrann och tekniskt intresserad person som vill vara med och driva produktionen framåt? Då kan du vara den vi söker! Vi letar efter en engagerad maskinoperatör som med hög närvaro och proaktivitet vill säkerställa ett stabilt, säkert och effektivt produktionsflöde.
Som maskinoperatör är du den som "äger" maskinens dagliga drift. Din uppmärksamhet och ditt agerande är avgörande för både produktionsresultat och kvalitet. Du arbetar för att minimera oplanerade stopp och ser till att vi uppnå mål för tillgänglighet, prestanda och kvalitet.
Du arbetar proaktivt för att förebygga problem, följer standardiserade rutiner för drift och underhåll och rapporterar avvikelser för att möjliggöra ständiga förbättringar. Du är också en viktig kugge som bidrar till en god säkerhetskultur och samarbetar med kollegor, skiftledare och UH-tekniker för att utveckla produktionen.
Vi värdesätter att du är ansvarstagande och noggrann. Du har en god samarbetsförmåga och vill dela med dig av din kunskap till kollegor. Du är lösningsorienterad och har en god kommunikativ förmåga.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag.
Ansvarsområden
Följa säkerhetsrutiner och bidra med riskobservationer.
Köra produktion enligt daglig planering med god produktivitet.
Bidra till ett rent och organiserat produktionsområdeKvalifikationer
Gymnasial utbildning.
Teknisk erfarenhet från industri- eller processindustri.
Truckkort (meriterande).
Flytande svenska i tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
