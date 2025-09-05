Maskinoperatör inom formsprutning
2025-09-05
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en maskinoperatör vars huvudsakliga uppgift kommer vara serieproduktion av formsprutade plastdetaljer, samt tillhörande efterbearbetning och kvalitetskontroll. Då vi på avdelningen konstruerar och tillverkar våra egna verktyg kommer du ha ett nära samarbete med både produktions - och konstruktionsavdelningen.
Du kommer att ingå i avdelningen Prototypes, som i dagsläget består av 10 medarbetare. Prototypavdelningens uppdrag är att säkerställa företagets produktion av prototyper och förserier med kortast möjliga ledtid till rätt kvalitet och kostnad samt support vid utveckling och produktion. Hos oss är lagarbete centralt. Vi är ett team där alla bidrar med olika kompetenser, tar ansvar för flera arbetsuppgifter och tillsammans hittar kreativa lösningar på problem som uppstår. Publiceringsdatum2025-09-05Profil
Vi söker dig som är serviceinriktad, har ett genuint intresse för teknik, är noggrann i ditt arbete och trivs i samarbete med andra. Du är prestigelös, flexibel och hjälper gärna dina kollegor när det behövs. Troligtvis har du erfarenhet från verkstad eller tillverkande industri, men viktigast är din nyfikenhet och vilja att utvecklas inom området. Eftersom dokumentation förekommer på både svenska och engelska behöver du ha goda språkkunskaper i båda språken.
Det är även meriterande om du har:
* Gymnasieutbildning inom relevant område
* Kunskaper inom ritningsläsning
* Erfarenhet av formsprutning
* Erfarenhet av ställ och programmering av maskiner
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
