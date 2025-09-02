Maskinoperatör CNC

Belas AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo
2025-09-02


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo, Hylte, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Belas AB i Värnamo

Vi söker en operatör till våra Mori-Seiki fleroperationsmaskiner. Tjänsten är på dagtid och innebär både maskinkörning och enklare ställarbete. Har du erfarenhet av programmering är det en stor fördel.
Du kommer jobba i ett team om två operatörer, där samarbete och ansvarskänsla är avgörande för att nå goda resultat.

Publiceringsdatum
2025-09-02

Kvalifikationer
Erfarenhet av CNC-bearbetning, gärna Mori-Seiki
God förmåga att läsa ritningar och använda mätinstrument
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Erfarenhet av programmering är meriterande
Du trivs med att jobba självständigt och i team
Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö i ett litet och sammansvetsat team
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Arbetstid: dagtid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
email
E-post: info@belas.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Belas AB (org.nr 556109-6248)
Östergårdsvägen 3 (visa karta)
333 72  BREDARYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9488342

Prenumerera på jobb från Belas AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Belas AB: