Maskinoperatör CNC
2025-09-02
Vi söker en operatör till våra Mori-Seiki fleroperationsmaskiner. Tjänsten är på dagtid och innebär både maskinkörning och enklare ställarbete. Har du erfarenhet av programmering är det en stor fördel.
Du kommer jobba i ett team om två operatörer, där samarbete och ansvarskänsla är avgörande för att nå goda resultat.
Erfarenhet av CNC-bearbetning, gärna Mori-Seiki
God förmåga att läsa ritningar och använda mätinstrument
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Erfarenhet av programmering är meriterande
Du trivs med att jobba självständigt och i team
Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö i ett litet och sammansvetsat team
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Arbetstid: dagtid
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
email
E-post: info@belas.se
