Maskinoperatör | Björkö Mekaniska | Eksjö

2026-02-06
Trivs du i en arbetsmiljö där lagkänsla, noggrannhet och teknikintresse går hand i hand? Som maskinoperatör hos vår kund i Eksjö blir du del av ett team där man hjälps åt och utvecklas tillsammans.
Om Björkö Mekaniska
Björkö Mekaniska AB (BMA) är ett modernt företag som arbetar tätt tillsammans med kunder och leverantörer. Grunden i företaget är avancerad bearbetning i CNC-maskiner.
Vårt fokus är att människor ska trivas i vår organisation, vi vet att trivsel och arbetsglädje är nyckeln till välbefinnande och kreativitet. Detta är grunden där entreprenörskap växer, och det gör vår kultur också - kännetecknad av entreprenörskap, effektivitet och långsiktigt tänkande.
Som maskinoperatör ansvarar du för att övervaka CNC-maskinernas arbete och säkerställa att produktionen följer de specificerade måtten och kvalitetskraven. Uppdraget är en del av vår uthyrningsverksamhet, vilket innebär att du blir anställd av Lernia och arbetar som konsult hos vår kund i Eksjö. Uppdraget är långsiktigt och målsättningen är att du på sikt ska erbjudas en anställning direkt hos kundföretaget.
Tillträde enligt överenskommelse
Visstidsanställning- heltid
Arbetstider: 3-skift (förmiddag, natt, eftermiddag)
Om dig
För att passa in på denna tjänst är det av stor vikt att du är flexibel och har en hög arbetsmoral. Som person förväntas du vara en lagspelare med stor ansvarsförmåga samt att du hanterar ditt arbete med effektivitet. Du ska även vara praktisk lagd, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt ha en god fysisk förmåga. Arbetet omfattar skiftgång, du behöver därför vara en flexibel person som ska kunna arbeta både natt, dag och kväll.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Utbildning eller tidigare erfarenhet som maskinoperatör, CNC-operatör eller processoperatör
Meriterande
Truckkort A+B
Tidigare erfarenhet inom den tillverkande industrin, särskilt metallindustri
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
