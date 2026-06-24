Maskinoperatör
Modulsystem i Kalix AB / Processoperatörsjobb / Kalix Visa alla processoperatörsjobb i Kalix
2026-06-24
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
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, Järfälla
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Vill du arbeta med modern teknik, utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och bli en del av ett företag med stark framtidstro?
Nu söker vi fler maskinoperatörer till Modul i Kalix. Vi växer och investerar för framtiden, och söker därför dig som vill vara med och utveckla en av Norrbottens mest moderna tillverkningsmiljöer.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där kvalitet, teknik och ständiga förbättringar står i fokus. Vi tror på att ge våra medarbetare ansvar, möjligheter att utvecklas och chansen att påverka hur vi arbetar.
Sedan starten i Kalix 1997 har Modul vuxit till en ledande premiumlegotillverkare inom tunnplåt. Idag är vi cirka 60 medarbetare som levererar kundanpassadelösningar till kunder inom flera olika branscher.
Om rollen
Som maskinoperatör blir du en viktig del av vår produktion. Beroende på din erfarenhet kommer du att arbeta inom plåtbearbetning, pulverlackering eller montering. Arbetet är varierande och innebär både självständiga arbetsuppgifter och nära samarbete mellan avdelningarna. Vi värdesätter engagemang och ser det som en självklarhet att alla medarbetare är delaktiga i att utveckla och förbättra våra processer och arbetssätt.
Arbetet innebär att du:
• Övervakar och kör våra maskiner och produktionsutrustningar
• Säkerställer kvalitet och leveransprecision
• Arbetar med ständiga förbättringar och effektiviseringar
• Samarbetar nära kollegor inom olika avdelningar
• Bidrar till en säker, ordnad och välfungerande arbetsmiljö & arbetsplats
Är du vår framtida medarbetare?
Du har ett intresse för teknik, produktion och praktiskt arbete. Vi välkomnar både dig som har erfarenhet från industrin, dig som har rätt inställning att lära och en vilja att utvecklas tillsammans med oss. Vi ser gärna att du har gymnasieutbildning inom exempelvis fordon, verkstadsteknik, processindustri, el-/automation eller motsvarande.
Grundläggande datakunskaper och förmåga att läsa ritningar är viktigt för rollen, har du dessutom truckkort är det ett extra plus.
Du är noggrann och kvalitetsmedveten och trivs med arbetsuppgifter där precision och kvalitet är viktiga. Som person är du lugn och lösningsorienterad och behåller fokus även när oväntade situationer uppstår. Du tar egna initiativ, bidrar till förbättringar och trivs med att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Du delar även Moduls värderingar kring jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Har du erfarenhet från industrin och tidigare arbetat med någon eller flera av följande maskiner och processer är det meriterande:
• Stansmaskin
• Fiberlaser
• Automatisk panelbock
• Automatisk kantpress
• Manuell kantpress
• Svets- och sliprobotar
• Manuell svetsning
• Trumlingsmaskin
• Maskiner för nitning
• Automation
Vårt medarbetarerbjudande
Hos Modul blir du en del av en trygg och långsiktig arbetsgivare med goda anställningsvillkor. Hos oss kommer du att uppskattas för din kompetens. Vi erbjuder en varierad vardag med arbetsrotation, nära samarbete mellan avdelningarna och goda möjligheter att utvecklas. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs och mår bra, därför erbjuder vi både friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvård på arbetstid. Vår kultur präglas av engagemang, samarbete, nytänkande och mångfald.
Är du intresserad?
Låter det här som något för dig? Då ser vi fram emot att få lära känna dig. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna ska tillsättas så snart som möjligt. Tjänsterna är på heltid och vi ser långsiktigt på våra rekryteringar. Arbetstiderna varierar mellan dagtid och tvåskift. För närvarande är behovet främst inom tvåskift.
För mer information är du välkommen att kontakta:
Mattias Israelsson, Produktionschef
073-661 46 73
Anna-Lena Wande, HR, 070-238 18 18anna-lena@hrmavdelningen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om Modul: www.modul.nu
OBS ansökan endast via länk på denna sida: https://hrmavdelningen.weselect.com/p/70956-maskinoperatorer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modulsystem I Kalix AB
(org.nr 556535-3611), http://www.modul.nu
Bangårdsvägen 3 (visa karta
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952 31 KALIX Arbetsplats
Modulsystem i Kalix AB Jobbnummer
9977801