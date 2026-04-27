Maskinoperatör
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och arbetsvillig processoperatör till vår kunds verksamhet i Huskvarna. Detta är en tjänst för dig som trivs i en riktig industrimiljö och som inte är rädd för att arbeta hands-on i produktionen. Här värderas personlighet och inställning högt.Dina arbetsuppgifter
Som processoperatör arbetar du med övervakning och hantering av industriella processer samt övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter inom produktion. Truckkörning förekommer som en del av arbetet. Miljön är robust och stundtals fysiskt krävande, vilket kräver ett högt säkerhetstänk och god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Truckkort A1-A4 och B1-B3
B-körkort
Tillgång till egen bil
God svenska i tal och skrift
Möjlighet att börja omgående
Du är inte rädd för att arbeta i en riktig industrimiljö
Meriterande:
Erfarenhet som processoperatör eller från industri-/produktionsmiljö
SkiftvanaDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Du är ansvarstagande, noggrann och har en positiv inställning. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är flexibel och har en stark vilja att bidra till produktionen.Om tjänsten
Tjänsten är ett konsultuppdrag med uppstart omgående, med goda möjligheter till övertag hos kund efter 6 månader för rätt person. VI ser både manliga och kvinnliga sökande.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
