Maskinoperatör
2026-01-27
Kronosept är ett litet familjeföretag med ca 20 anställda. Produktionen av dambindor och trosskydd sker i 2-skift samt ständigt nattskift.
Vi behöver utöka personalen med en maskinoperatör, helst med erfarenhet. Arbetet innebär maskinkörning, packning av färdiga produkter samt kontroll och dokumentation. Bra fysik är en fördel då arbetet utförs stående och gående varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: helen.olsson@kronosept.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronosept AB
(org.nr 556050-9035)
Verkstadsvägen 2
)
241 38 ESLÖV
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9706485