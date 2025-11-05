Maskinoperatör
Är du redo för en ny utmaning i en industriell miljö? Vi söker nu en engagerad och kvalitetsmedveten maskinoperatör till vår kunds avdelning för kapning, svarvning och fogning. Som maskinoperatör kommer du att spela en viktig roll i produktionsprocessen. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och känsla för kvalitet. Vi söker dig som har en stark vilja och ett driv att lära dig nya saker samt är självgående, tar initiativ. Tjänsten innebär 4-skift och inkluderar ett rullande schema med 3 veckors arbete följt av 7 dagars ledighet. Skiftarbetet inkluderar dagtid, kvällar, helger och nätter.
Randstad värdesätter mångfald och välkomnar alla typer av profiler att söka. Hos oss får du chansen att utvecklas i en dynamisk miljö hos en av våra framstående kunder. För frågor om tjänsten kontakta Fanny Lindgren via fanny.lindgren@randstad.se
.
Tjänsten kan komma att tillsättas löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan eller höra av dig vid funderingar kring tjänsten.
Ansvarsområden
Fullständig introduktion och utbildning ges på plats.KvalifikationerKvalifikationer
Behärskar svenska i tal och skrift, då det krävs för arbetsuppgifterna
Traverskort
Erfarenhet från liknande arbete som maskinoperatör/processoperatör
Meriterande:
Erfarenhet av att använda svarv och industriarbete är meriterande men inte ett krav.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
