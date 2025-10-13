Maskinoperatör
Vill du vara med på en spännande resa i ett företag som växer och satsar framåt?
Vi på Goldschmidt tillverkar specialfordon för järnvägsunderhåll - fordon som kombinerar avancerad teknik, precision och kvalitet.
Företaget befinner sig i en expansiv fas med både ny monteringshall och modern maskinpark. Den nya monteringshallen planeras tas i drift under första halvan av 2026, och under kommande år sker succesivt en uppdatering av vår maskinpark för tillverkning (skärning, kapning och maskinbearbetning).
Som operatör i tillverkningen arbetar du med programmering i styrsystemet (Heidenhain) till en fräs. Din erfarenhet av äldre maskiner blir värdefull hos oss då du får en central roll i vår nuvarande maskinpark - du hjälper till att hålla dagens produktion i gång och kommer samtidigt vara delaktig i uppbyggnaden av vår nya hall.Arbetsuppgifter
I rollen som operatör blir du en nyckelperson i processen där våra specialanpassade fordon tar form. Du arbetar med både framtagning av material och maskinbearbetning inom vår tillverkningsavdelning - från råmaterial till färdiga komponenter. Arbetet är brett, varierande och passar dig som trivs med att växla mellan olika uppgifter och ta ansvar för hela tillverkningskedjan.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Framtagning och kapning/skärning av material
• Maskinbearbetning (arborrverk, fräs och svarv)
• Förberedelse och hantering av halvfabrikat och skärmallar
• Bidra till effektiv drift av den befintliga maskinparken
Du får en central roll i att hålla igång vår nuvarande maskinpark - samt vara delaktig i uppbyggnaden av vår nya maskinhall med modern utrustning.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet inom bearbetning och som trivs i en miljö där teknik, hantverk och noggrannhet möts.Kvalifikationer
• Erfarenhet inom bearbetning
• Datavana och förståelse för rapportering i affärssystem
• Ritningsläsning
• Materialkännedom inom stål och plåt
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Meriterande:
• Programmering av styrsystem (Heidenhain system)
• Erfarenhet av materialkapning
• Kört manuellt aborrverk och äldre manuell svarv
• Kunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, engagerad och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar, gillar att bidra till förbättringar och ser fram emot att vara en del av vår tekniska utveckling - från dagens maskinpark till morgondagens moderna produktionsmiljö.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett fritt, spännande och fartfyllt arbete där du får möjlighet att påverka och utvecklas. Du blir en viktig del av ett engagerat team som värdesätter laganda och arbetsglädje.
Du kommer att få:
• En utvecklande roll i ett växande företag
• Möjlighet att arbeta med både befintlig och ny maskinpark
• En familjär och trygg arbetsmiljö med stöttande kollegor
• Utrymme för initiativ och eget ansvar
• En chans att bidra till att forma framtidens tillverkning
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där laganda, arbetsglädje och motivation skapar grunden för en trivsam och utvecklande arbetsmiljö.
Information och kontakt
Arbetstiden är förlagd till dagtid och tjänsten är placerad i Goldschmidts lokaler i Osby. Tillsättning sker snarast möjligt efter överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval. Sista ansökningsdag är 9/11.
Tjänsten är en hyrrekrytering, där du efter en inledande hyrperiod via Wikan Personal förväntas övergå i en tillsvidareanställning hos Goldschmidt.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Amy Frick Melander 0451-70 74 82.
Sök tjänsten redan idag och bli en del av resan mot framtidens produktion.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
