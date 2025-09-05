Maskinoperatör
Lindabs produktionsenheter i Grevie söker Maskinoperatörer
Vi söker engagerade maskinoperatörer med utvecklingsambitioner till våra produktionsenheter på Bjärehalvön med placering i Grevie.
Ditt nya jobb
Vi utvecklar, producerar, säljer och distribuerar energieffektiva produkter och lösningar inom ventilation och inomhusklimat. Som maskinoperatör finns en rad olika inriktningar och möjligheter, alltifrån helautomatiserad produktion till tillverkning av specialprodukter. Vi satsar stora resurser på att hela tiden utveckla vår verksamhet med bland annat investeringar i ny produktionsutrustning.
Vi söker dig som har gymnasiekompetens från praktisktekniskt program t ex industriprogrammet och/eller tidigare erfarenhet ifrån tillverkningsindustri. Du är tekniskt kunnig, intresserad och nyfiken på att lära dig mer.
Du som person
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att passa i tjänsten hos oss, krävs att du har en positiv grundinställning till arbetskamrater och uppgifter. Du är initiativ- och ansvarstagande och trivs med att ha ordning och reda omkring dig. Du har som ambition att utvecklas inom t ex ledarskap, teknik och logistik. Du har god datavana samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Krav på B-körkort medan truckkort är meriterande.
Vad erbjuder vi?
• Visstidsanställning 6 månader med möjligheter till tillsvidareanställning därefter
• Arbete på ett marknadsledande, stabilt företag som har varit lönsam varje år sedan starten.
• En anställning med goda utvecklingsmöjligheter då vi i stor utsträckning arbetar med internrekrytering.
• Konkurrenskraftig ingångslön med goda möjligheter till en bra löneutveckling
• Ljusa och trevliga produktionslokaler som karaktäriseras av ordning & reda, alla på vackra Bjärehalvön.
• Möjlighet till en rad olika arbetstider: dagtid, 2-skift, nattskift.
• Vi erbjuder även fria arbetskläder med tvätt, fritt kaffe, fri frukt, subventionerad lunch, fri parkering, friskvårdsbidrag och givetvis kollektivavtal.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta HR på telefon 0431-85130.
Samtal från annons- och rekryteringsföretag undanbedes.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Skicka därför in din ansökan snarast.
Lindab Group is a leading ventilation group in Europe, consisting of companies that develop, manufacture, market and distribute products and systems for energy-efficient ventilation and a healthy indoor climate. We aim to be the most attractive workplace in the industry, built on responsible values regarding sustainability, innovation, and diversity.As an employee, you will experience a company focused on development, yet with a strong history and a solid foundation rooted in our core values: Customer Success, Neatness and order, and Down to earth. This makes Lindab Group a place where employees take pride in their jobs and feel a sense of community with their colleagues. Today, we are approximately 5,000 employees spread out across 200 locations in 20 countries. Ersättning
